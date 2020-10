Logran prestadores de servicios turísticos entrega de permisos transitorios

Luego de varias protestas, entre ellas algunos bloqueos, e incluso un éxodo a la ciudad de México, donde buscaron una audiencia con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, integrantes del Frente de Defensa de los Prestadores de Servicios Turísticos de la Zona Federal Marítimo Terrestre de Acapulco, comenzaron a recibir los “permisos transitorios” que les fueron negados meses después del inicio de la pandemia.

Marcos Velázquez Jijjón integrante del frente, informó que se hicieron 70 solicitudes desde hace más de dos meses en el marco del Coronavirus, mismos que fueron negados por presuntas presiones a los delegados de la Profepa y Semarnat por parte de la alcaldesa Adela Román Ocampo. Local Prestadores de servicios turísticos bloquean la costera Miguel Alemán

“Hicimos un sinfín de acciones en el marco de nuestra demanda, los permisos que anteriormente nos los entregaban con 7 u 8 requisitos y este año incrementaron los requisitos misteriosamente, por lo que nos los habían negado, pero la fuerza social se hizo presente y hemos empezado a recibir los permisos”, comentó.

Informó que con la mencionada documentación, quienes se dedican a laborar en las playas del puerto para obtener el sustento familiar desde hace más de 25 años, estarán acreditados legalmente para poder realizar su trabajo en playas porteñas, sin embargo lamentó que solo les entregaran uno rezagado, cuando se tenía el compromiso con el encargado de despacho de la delegación de Semarnat Armando Sánchez para entregar cuatro más.

“Lamentablemente la ciudadanía paga de manera injusta las consecuencias de la movilización pacífica y bloqueo de calles para presionar a esta autoridad municipal de Acapulco, que insiste en cubrir indebidamente el destino de más de 70 millones de pesos anuales por el cobro de uso y goce de zona federal, hace estos distractores como cortinas de humo para no aclararle a los acapulqueños el destino de sus impuestos”, abundó.

Recordó que al comienzo de sus movilizaciones, luego del desalojo efectuado en la playas por parte del gobierno municipal, el ayuntamiento presionó para que no les dieran documentos que les permitieran acreditarse y defenderse legalmente del despojo de sus pertenencias, de las cuales algunos de sus compañeros aún no las han recibido. “La falta de capacidad de gobierno de esta 4T provoca la división social y busca culpables donde no los hay más que su negligencia y falta de oficio político”.

Dijo que este es solo un logro de todos los que se movilizaron para retomar sus actividades luego de que la pandemia los alejó por más de seis meses de las playas, tiempo en el que no tuvieron ingresos para poder cubrir algunos de los requisitos que les hicieron a fin de darles estos permisos transitorios e indicó que todavía falta la credencialización de los miles de prestadores de servicios que corresponde otorgarlos por ley la Semarnat.