Locatarios del Mercado Central denuncian abusos policiacos

Veladores y locatarios del Mercado Central de Acapulco, protestaron para exigir que se detenga el hostigamiento y extorsiones por parte de elementos de la Policía Estatal y municipal, quienes presuntamente los golpean y los despojan de sus pertenencias.

La mañana de este lunes, un grupo de personas que se dedican a velar para cuidar el inmueble y las pertenencias protestaron al interior del lugar para asegurar que han sido víctimas de los uniformados, de parte de quienes han recibido golpes y el robo de sus pertenencias en distintos momentos, con la falsa acusación de que son cobra cuotas. Local Cierran tres naves del Mercado Central por sanitización

Una de la mujeres que se dijo trabajar como veladora, aseguró que hace unos días los elementos de la patrulla 386 la sacaron del mercado para golpearla y despojarla de su teléfono celular, achacando que ella cobraba cuotas en el área, acusación que fue desmentida por los locatarios que se encontraban en la protesta.

"Nos dijeron que nos fuéramos, porque si nos volvían a ver nos iban a desaparecer, la verdad yo soy de fondas, a mí me pagan los locatarios no me pagan el gobierno; apenas ayer en la madrugada me cayeron que me iban a sacar a fuerzas", dijo.

La mujer abundó que son alrededor de diez las personas que laboran velando el mercado y todos han sido violentados con la falsa acusación de pertenecer al crimen organizado, por lo que solicitaron a las autoridades vigilar el actuar de los policías de los dos niveles de gobierno, con la finalidad de que no vuelvan a acontecer los hechos de este tipo.