Lo que esconde playa El Secreto

Una especie de mampara colocada exprofeso pretende ocultar la visibilidad de donde proviene un líquido contaminante que fluye sin cesar hacía la playa “El Secreto”, ubicada en el fraccionamiento Brisas Guitarrón que lo confunde con un pequeño arroyito en el que se bañan algunos turistas de forma inocente. El resultado ha sido de varios menores con enfermedades, de acuerdo a la información proporcionada.

En el lugar, solo se aprecia un letrero en el que se lee: “PROPIEDAD PRIVADA condominios ANCHORAGE”, sin que se haga alguna advertencia en otros anuncios a los bañistas de que en esta zona exclusiva del puerto donde tienen residencias empresarios, políticos y artistas de talla internacional oculta un secreto a voces: La contaminación.

A playa El Secreto o también conocida como la playa del Guitarrón, solo se puede acceder por dentro del mar o si viven en uno de los lujosos condominios, residencias o rentas una habitación del hotel Park Royal al cual recurre turismo de poder adquisitivo alto, debido a que sus cuartos tienen costos superiores a los tres mil pesos por noche.

Un nueve de abril del año que está por fenecer, se realizaron estudios que determinaron un grado elevado de contaminantes que ponen en riesgo la salud de las personas en este sitio. Por esas mismas fechas, se alertó por segunda ocasión a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), la ruptura en el sistema sanitario de la CAPAMA, en el que se requería de equipo para evitar la descarga. En el 2018, también se les dio parte del desperfecto.

De acuerdo con habitantes del lugar que pidieron omitir sus nombres por amenazas, el organismo operador del agua potable en el municipio hizo el compromiso de enviar el equipo necesario para atender la fuerte descarga generada como consecuencia de la rotura, sin embargo a cuatro días de que concluya el 2019, no llegaron para realizar los trabajos.

El escurrimiento, ha generado que la zona se ponga lamosa, e incluso constatamos sin previa intención, al resbalar y caer, los fétidos olores que despide el agua e inunda el ambiente las 24 horas del día en el exclusivo complejo residencial que está ubicado en la playa del Secreto.

El nauseabundo olor abunda en este lugar de arena color dorado y oleaje muy bajo, debido a que las heces fecales descienden desde la parte del fraccionamiento Brisas Guitarrón entre un pequeño cauce pluvial desembocando en la playa entre rocas y mansiones lujosas, justo donde los turistas descansan recostados en la playa y los niños brincan entre el arroyo de líquido de color gris espumoso.

Durante un recorrido por la zona, se constató que los paseantes hospedados en el hotel de cuatro estrellas que se ubica en el sitio y que pertenece a una cadena internacional, están en contacto directo con los contaminantes que llegan al agua salada para esparcirse mientras en la falta de información disfrutan de la calidez del clima haciendo “bucitos”, sin poder evitar dar uno que otro trago al fluido, con el riesgo latente de contraer enfermedades.

Pareciera que para ellos no tiene mayor relevancia, debido a que no saben la cantidad de bacterias en las que se están bañando, ya que en el hotel les informan que ese líquido es solo un manantial que escurre desde la parte alta y que su aspecto y olor no traerá repercusiones para su salud, pero los estudios tienen otros datos que son del conocimiento de los residentes.

Los análisis mandados a hacer por los que viven alrededor del lugar a través de un laboratorio privado en el mes de abril del presente año, mismos que fueron dados a conocer por ciudadanos que pidieron declarar bajo el anonimato, la playa del Secreto rebasa los 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El problema nace desde un colector sanitario perteneciente a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco que pasa por el fraccionamiento, el cual recolecta el drenaje de toda la zona residencial y su mal estado ocasiona que se desborden las aguas negras y lleguen hasta el mar desde hace por lo menos dos años, sin que la autoridad tome cartas en el asunto.

Los denunciantes que se dijeron cansados de la problemática y de hacer llamados al organismo operador de agua, aseguraron que hace dos años inició el problema de manera esporádica, tan solo en las temporadas vacacionales se saturaba el drenaje ocasionando su desborde y posterior escurrimiento hacia la playa, pero desde el 2018 los contaminantes se observan durante las 24 horas.

En las llamadas temporadas altas que son las vacaciones decembrinas y de semana santa, los escurrimientos al mar han sido mayores, debido a que miles de personas llegan a esta zona para alojarse en residencias, hoteles o condominios cuyas aguas negras salen por el sistema sanitario en descomposición.

“Ya no sabemos qué hacer, la CAPAMA no hace caso, esto es una contaminación tremenda que las autoridades se niegan a reconocer cuando se lo señalan”, exclamó la fuente.

A decir de los quejosos, los representantes de la paramunicipal tienen conocimiento absoluto de lo que acontece en la zona, sin embargo, se habían escudado en la falta de presupuesto para no dar una solución definitiva al cambio de colector hasta hace algunos meses, cuando les anunciaron que se invertirían 240 millones de pesos entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg).

Pero todo pareció ser una simple intención, ya que dicha obra se quedó sin materializarse y el riachuelo de agua sucia continúa hasta hoy en día, pasando a lado de residencias como la del cantante español Placido Domingo, como si fuera una cascada con residuos peligrosos.

De acuerdo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en el último análisis del estado en el que se encuentran las playas de todo México, Acapulco resultó con tres balnearios contaminados por la alta concentración de bacterias, entre ellos Icacos, playa Suave y Manzanillo.

Sin embargo, el agua playa el Secreto nunca ha sido analizada, quizá por encontrarse en un lugar privado, de casi nulo acceso, pero los resultados de estudios realizados por los lugareños revelan la contaminación en que se encuentra este balneario escondido.

Cabe mencionar que otras playas como la Olvidada y el Garrobo, ubicada casi al poniente de Acapulco, también cuentan con un severo problema de contaminación y aunque en estas no se para un solo turistas para bañarse, las aguas negras abundan tiñendo el azul del espejo de agua de un color grisáceo, como consecuencia de la falta de funcionamiento de dos plantas tratadoras de la CAPAMA.

De acuerdo a las asociaciones ambientalistas, la contaminación de los mares y océanos es un problema grave que afecta directamente a la vida silvestre de los ecosistemas, así como a la salud humana de quienes entran en contacto con el mismo.