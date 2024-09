Llegan a escuelas de nivel básico 70% de estudiantes tras lluvias

La mayoría de estudiantes de nivel básico fueron llevados a las escuelas a pesar de la presencia de lluvias por la Onda Tropical Número 20, desde muy temprana hora en Acapulco.

Bajo sombrillas, impermeables y algunos hasta con botas para no mojarse los zapatos llegaron a las aulas de las primarias y jardines de niños del puerto.

Lea también: Monos araña regresan al Parque Papagayo

La profesora Dulce Pacheco que se encontraba en la entrada principal de la institución educativa informó a los padres de familia que por seguridad los niños no bajarían a la hora del recreo, para evitar un accidente que ponga en riesgo su vida.

Dijo que no llegan todos los niños a las clases solo “alrededor del 70%, ya que algunos papás deciden no llevarlos para evitar algún incidente”.

Las pequeñas Antonella y América que cursan el cuarto y segundo año de primaria de la escuela Antonio Abarca Memije ubicada en la colonia Adolfo López Mateos, conocida como El Morro, llegaron desde las 7:40 de la mañana de este lunes para tomar sus clases.

Estado Sentimientos de la Nación, el auditorio que se aferra a sobrevivir

“Vi que estaba lloviznando, y vi que las lluvias iban a continuar, pero no vi que las lluvias iban a estar fuertes, por eso decidí traerlas, solo cuidando de que no se mojen porque luego se me enferman”, comentó la señora Yolanda Meneses madre de las estudiantes.

Ellas, son vecinas de la colonia Marroquín y llegan todos los días en un vehículo particular, regularmente llegan temprano más en estos días de lluvias pues en la calle que se ubica la escuela se genera caos vehicular a la hora de la entrada, ya que algunos padres de familia solo detienen la unidad motriz para que bajen de el.

En la entrada principal de la primaria se observó a varios tutores dejando a sus hijos, en su mayoría con un paraguas y dando recomendaciones a los estudiantes de tener mucho cuidado al caminar, debido a que el piso esta con charcos de agua.