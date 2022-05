Llegada de motociclistas demuestra debilidad de gobierno

Ciudadanos acapulqueños, lamentaron que en Acapulco se tenga un gobierno débil, que no aplica la ley y que no tiene voz de mando para cumplir promesas, esto ante la llegada de cientos de motociclistas al puerto, pese al cambio de fecha que se estableció para desarrollar el evento “Acamoto 2022”.

Ana María López Estrada, comerciante de la costera, dijo que la autoridad nuevamente quedó mal al no poder evitar que los motociclistas llegaran al puerto para realizar sus concentraciones este fin de semana, a pesar de las constantes advertencias que se hicieron hasta por la propia presidenta Abelina López Rodríguez.

“Que no la alcaldesa dijo que sería el 28 de mayo el Acamoto, donde quedó la autoridad, los motociclistas ya llegaron al puerto, y seguramente habrá un desorden en la costera como se hace cada vez que llegan, falta autoridad no hay voz de mando por lo que en este destino de playa se hace lo que se quiere y a la hora que se quiere esto es lamentable”, dijo.

En este mismo sentido, el estudiante, Arturo Flores Pineda, manifestó que el evento de las motos es agradable, pero hace falta mucha coordinación por parte de las autoridades para evitar desmanes por parte de los motociclistas que solo vienen a violar la ley sin que la autoridad los sanciones como debe de ser.

Se aplica operativo de verificación de documentos. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

“Esperemos que no cierren las calles, con sus motos como lo hacen cada vez que vienen al puerto, que no provoquen enfrentamientos, que se les aplique la ley si lo hacen, ya que no respetaron la disposición de la propia alcaldesa con el cambio de fecha para realizar el Acamoto 2022, esto es una muestra de que nadie respeta la ley, porque no existe quien obligue a respetarla”, señalo.

Dijo que, con el Acamoto, los más afectados son los miles de acapulqueños que sufren cuando los motociclistas cierran la circulación de la Avenida Costera a la altura de la Base para realizar sus acrobacias montados en sus motos, y a la vista de los propios elementos de seguridad pública y de la policía vial que los dejan violar la ley con estas actividades.

Flores Pineda, expresó que el Acamoto, es un evento que, si atrae el interés de la gente, pero no se puede permitir que motociclistas no cumplan con la normatividad que los propios policías deberían de obligarlos, y no darles facilidades ayudarles a cerrar las calles para que se concentren como se hace en la zona de la Condesa cada año que llegan al puerto.