Llaman abogados a reabrir los tribunales

Aunque con miedo de resultar contagiados del Covid-19, representantes de asociaciones de abogados en el estado de Guerrero, hicieron un llamado conjunto a los tres poderes en México a reabrir los tribunales para volver a tener acceso a la justicia en Guerrero y debido a que cientos de profesionales en la arteria se encuentran sin empleo.

En conferencia de prensa conjunta, los presidentes de la Barra de Acapulco Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, el Foro Guerrerense de Abogados, Colegio de Mujeres Abogadas del Estado de Guerrero y Carlos Arellano Colegio de Abogados; consideraron que muchos de sus agremiados viven exclusivamente de la abogacía, por lo que se encuentran afectados económicamente por el cierre del Tribunal Superior de Justicia. Estado Piden abogados que se retomen labores en Tribunal Superior de Justicia

El presidente de la barra de abogados, Jorge Vela Carbajal, destacó que desde el 18 de marzo del año en curso, el Poder Judicial del Estado detuvo las actividades en sus instalaciones para evitar la proliferación del nuevo coronavirus, por lo que solicitó una reunión con el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores.

"Todos los que estamos aquí tenemos miedo a ser positivos de Covid-19, todos, pero si yo no trabajo mi familia no come; pero si tengo hijos y esposo. Esto esta afectando la economía a todos, a la mejor la sociedad ve a los abogados como personas solventes pero la mayoría se dedica exclusivamente al litigio", dijo la presidenta del Colegio de Mujeres Abogadas, Yesenia Salgado Benítez.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, José Manuel Linares Espil, consideró que las labores en los tribunales pueden ser reabiertas como las notarias públicas, debido a que muchas personas también están buscando tener acceso a la justicia.

Los declarantes considerar que se puede implementar los juicios en línea, mismos que ya se están implementando en estos estados de la República o lo contrario, abrir las oficinas del organismo extremado las medidas precautorias como el uso de protección facial y la instalación de filtros sanitarios.

Además, pidieron el otorgamiento de créditos blandos, con la finalidad de atender las múltiples necesidades económicos que tienen miles de abogados en la entidad, en caso de que el TSJ decida continuar sin escuchar su llamado.