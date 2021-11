Llaman a empresarios a no bajar la guardia ante Covid-19

El director de Reglamentos y Espectáculos, Ernesto González Pérez, hizo un llamado el sector empresarial a no bajar la guardia en las medidas de prevención sanitarias que están establecidas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado para no poner en riesgo la temporada vacacional de fin de año.

Señaló que es necesario evitar entrar a un semáforo epidemiológico color naranja o rojo para que la temporada pueda dar los resultados que autoridades y empresarios tienen considerados para el cierre de este año.

"Seguimos exhortando a todos los empresarios a mantener las medidas sanitarias, hemos tenido pláticas con todas las asociaciones empresariales para solicitarles el respaldo que se requiere para evitar un nuevo retroceso que pueda poner en riesgo el periodo de vacaciones de diciembre", expresó.

Lee también: Registra Guerrero 24 casos nuevos de Covid-19

González Pérez, manifestó que ante la situación de salud que se tiene en Acapulco por el tema de la pandemia del Covid-19, es responsabilidad de todos llegar a una temporada de vacaciones de fin de año con buenos resultados.

Refirió que se han recorrido más de dos mil establecimientos comerciales entre restaurantes, bares, tiendas comerciales para notificar sobre las medidas sanitarias como horarios de funcionamiento, aforos y horarios para venta de bebidas alcohólicas que se deben de cumplir para evitar procedimientos administrativos por parte de las autoridades.

Aseguró que por el momento no se ha iniciado ningún procedimiento administrativo por incumplimiento de las normas sanitarias, sin embargo esto no quiere decir que no se vaya a proceder por no cumplir con las medidas para evitar nuevos contagios del virus del Covid-19 que pongan en riesgo la próxima temporada vacacional de fin de año.