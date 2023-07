Llama Rosario Robles a formar un pacto de libertad por México y la Patria

Luego de haber sostenido un encuentro con mujeres acapulqueñas, la ex secretaria de Desarrollo Social en el gobierno del priista, Enrique Peña Nieto, se reunió con militantes del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, a los que llamó a formar un pacto de libertad por México y por la Patria.

Durante el encuentro desarrollado dentro de la asamblea del Pacto de Unidad y Reconciliación Ciudadana, promovido por el ex presidente de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, la ex funcionaria federal recordó haber estado privada de su libertad en el interior del penal de Santa Martha Acatitla por un total de mil 101 días.

Lee también: Por ser mujer, AMLO me consideró un obstáculo: Rosario Robles

Ante los priistas y perredistas, convocados por el ex alcalde, Robles Berlanga, recordó cada una de las acciones que realizó en el puerto de Acapulco como funcionaria federal, esto luego de haber sido el puerto severamente afecto por los huracanes “Ingrid y Manuel”.

“Permanecí presa por mil 101 días, pero nunca me quitaron mi libertad porque nunca me cortaron las alas, quiero decirles que si yo en estas condiciones tan adversas y tan difíciles pude vencer el miedo, claro que podemos vencer el miedo, les vengo a pedir que venzamos el miedo, porque claro que podemos ganar, claro que podemos rescatar a nuestra patria, y lo estoy diciendo en un estado de gran historia por la lucha para que este país sea mejor”, precisó.

Política Tienes que estar preparado para llevar un buque, dice Ebrard

Lamentó que el país esté siendo llevado a un odio y a una polarización que no se merece, y agregó que es una enorme crueldad castigar a quienes no votaron a favor de quien ahora se encuentra en el poder, esto es cruel y es inhumano y no se puede seguir permitiendo.

Quien fuera procesada y castigada con tres años de prisión por la llamada Estafa Maestra, dijo que es lamentable que parte de los funcionarios del actual gobierno fueron parte de las grandes luchas sociales que fueron encabezadas en su momento por Cuauhtémoc Cárdenas, en 1988 después de un fraude electoral, y quien hizo el fraude y se le cayó el sistema hoy se encuentra en el gobierno protegido.

Durante el evento estuvieron presentes la secretaria del comité estatal del Partido Revolucionario Institucional, Pilar Vadillo, la diputada local Julieta Fernández, Evodio Velázquez Aguirre, así como la secretaria del comité estatal del PAN, Guadalupe González, la ex legisladora por el PRD, Perla Edith Martínez.