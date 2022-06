Llama líder transportista a funcionarios a no llenarse los bolsillos de dinero

El líder transportista Jesús Catalán Martínez hizo un llamado enérgico a los funcionarios municipales que han sido señalados por presuntos desvíos de recursos económicos en el ayuntamiento porteño, a “no llenarse los bolsillos”.

Entrevistado al término de la entrega de electrodomésticos a madres de familia en el poblado del Bejuco, pidió a los servidores públicos que hagan algo positivo y ayuden a la presidenta ya que “tiene buenos proyectos y estrategias desde la campaña”.

“Voy a ir al ayuntamiento con unas tijeras y le voy a cortar los bolsillos a los funcionarios porque ellos prometieron lealtad a la presidenta, no llenarse los bolsillos de dinero del ayuntamiento”, aseguró Catalán Martínez.

Lamentó que a la alcaldesa Abelina López Rodríguez le hayan llamado la atención por cómo está gobernando “yo la respaldo, la estimo y siempre la ayudaré, sin embargo, no me gusta que la comparen con la ex presidenta Adela Román”.

Opinó que López Rodríguez debe empezar a tomar decisiones más severas y no con el corazón, ya que sus funcionarios “le están fallando”, concluyó el transportista.