Llama Iglesia a vivir una Semana Santa virtual desde el hogar

El arzobispo de la Arquidiócesis de Acapulco, Leopoldo González González, llamó a participar en las celebraciones de la Semana Santa de manera virtual y desde su hogar para cuidar los contagios de Covid-19 y pidió que vivirlo de esta manera no lo vean como un obstáculo para su encuentro con Dios.

Durante su mensaje virtual, el prelado de la Iglesia católica recordó que este día se celebra el Domingo de Ramos e inicia la Semana Santa, cuando Jesús hace su entrada a Jerusalén.

“Jesús vive su Pascua por cada uno de nosotros, porque nos ama y quiere ofrecernos una vida nueva, libre del pecado que nos destruye y de la muerte que nos roba la esperanza, para ofrecernos esa nueva normalidad que queremos y necesitamos, marcada por la solidaridad y no por la exclusión, por la fraternidad y no por el descarte, por el cuidado y no por la violencia o indiferencia”, precisó.

Insistió en vivir la Semana Santa desde su hogar y a través de los medios digitales para cuidar la salud de todos.

Dio a conocer que este año se prohíben las actividades religiosas en la vía pública y cualquier otro servicio de carácter multitudinario.

Dijo que el aforo permitido de asistencia en los templos será del 50 por ciento con todas las medidas sanitarias para evitar el contagio, el uso de cubreboca, guardar la distancia necesaria y evitar toda aglomeración.

Pidió a los feligreses que si llegan al templo y no hay espacio, que no se disgusten.

“El Señor Jesús bien sabe de su voluntad. Les sugiero que después de una pequeña oración, hagan sobre ustedes la señal de la cruz y vuelvan a su hogar con la bendición de Dios”, recomendó el arzobispo de Acapulco.

Asimismo, recomendó ayudar a los más necesitados y que sientan el amor que Dios manifiesta en Jesús y que por nosotros murió y resucitó. “En estos días todos hagamos una especial obra de misericordia”.