Llama Evodio Velázquez a “Pacto de Unidad Ciudadana”

Integrantes de la Dirigencia Nacional del Movimiento Independiente Progresista llamaron a la sociedad en general a sumarse al Pacto de Unidad, para conjuntar esfuerzos para buscar soluciones a los problemas de Guerrero y del país.

En conferencia de prensa acompañado de dirigentes sociales, comerciantes, constructores y hasta un luchador el presidente de MIP, Evodio Velázquez Aguirre dijo que se busca reconciliar entre todos para convertirse en convocantes de esta ruta del pacto de civilidad y unidad de los guerrerenses.

“Hoy se ve un México que está acrecentando su condición en materia de violencia e inseguridad en todo el país, hay secuestros, violaciones, feminicidios, una ola de violencia que no se puede parar que la estrategia de abrazos y no balazos no está funcionando, así como la situación económica está a punto de entrarse una recesión económica por la falta de empleo”.

Así como los colapsos en el sistema de salud por no contar con medicamentos y servicios dignos, así como en el tema educativo los jóvenes fueron secuestrados por un apoyo económico, ya que que no estudian y ni trabajan y por ello, son los que rompen el tejido social.

Lamentó que en el país se vive una polarización de todos los días, entre todas las clases ya que no se han visto los resultados de los gobiernos federal y estatal.

Durante la conferencia, Félix Moreno Peralta integrante de MIP leyó parte de los puntos que realizarán dentro del Pacto de Unidad en el cual se escucharán las voces de todos los ciudadanos “para que decidan las acciones y se pueda superar el rezago ancestral que se encuentra el estado de Guerrero”.

Anunciaron que recorrerán toda la entidad para sumar a la sociedad y conocer sus necesidades empezando en la Costa Grande en los municipios de Técpan de Galeana donde se conformará el frente ciudadano, seguido de Zihuatanejo.