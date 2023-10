Llama Canaco a prestadores de servicios a no bloquear la Costera

La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Acapulco llamó a integrantes del Frente de Defensa de los Prestadores de Servicios Turísticos a no afectar a la ciudadanía con bloqueos y antepongan siempre Acapulco.

El presidente de esta cámara empresarial, Alejandro Martínez Sidney invitó a los prestadores de servicios a establecer mesas de diálogo con respeto a las autoridades y para ellos tomando las medidas y procotocolos para llegar a buenos acuerdos.

Integrantes del Frente de Defensa de los Prestadores de Servicios Turísticos amagaron con bloquear la avenida Costera Miguel Alemán este lunes, debido a que funcionarios del gobierno estatal no han otorgado fecha para tener una mesa de diálogo.

El líder empresarial, dijo que en estos momentos Acapulco necesita reordenamiento, mejorar la imagen turística de las playas, mejor seguridad y que haya un mejor control en las áreas de trabajo.

Comentó que nunca se les ha negado la oportunidad de trabajar a nadie simplemente lo que se está pidiendo es que haya una normatividad y que se haga Acapulco con una mejor imagen.

El empresario, dijo que no se puede seguir con un Acapulco de primer con un mobiliario de cuarta, “si van a invertir los señores adelante, son bienvenidos, que se regularicen conforme a la ley y que tengan un mobiliario digno”.

“Nosotros somos respetuoso de las luchas sociales, respetamos a los lideres, están en una lucha yo lo único que puedo es que no afecten a la ciudadania, los ciudadanos no tenemos la culpa de las necesidades de cada quien y los invitó que tengan una mesa de diálogo respetuosa y que lleguen acuerdos con las autoridades”.

Comentó que el reordenamiento debe continuar conforme a los protocolos que debe de haber.

Aclaró que los comerciantes establecidos no ven con malos ojos acciones que son para mejorar la seguridad de Acapulco. “Todos tienen derecho de trabajar pero siempre respetando las autoridades, respetando a los turistas, no más agresiones a los turistas, no más golpe y no más engaño a los turistas”.

Se ha retirado mobiliario de playa irregular. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Refirió que se está buscando que haya mejores controles para que los turistas puedan establecer mejor sus vacaciones en Acapulco.

“Hoy la competitividad mundial nos exige estamos en una competencia con diferentes destinos turísticos y no podemos continuar así como estamos trabajando. Invitó a los prestadores de servicio turístico que no lo hagan y antepongan siempre Acapulco”.