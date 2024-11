Lidia CAPAMA con una deuda heredada por más de mil 800 mdp

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), se encuentra totalmente imposibilitada para cubrir una deuda de mil 800 millones de pesos que le fue heredada por actos de corrupción generadas por pasadas administraciones.

La alcaldesa Abelina López Rodríguez y el director del organismo de Agua en Acapulco, indicaron que tan sólo las dos últimas administraciones del 2015 al 2021 que estuvieron a cargo del ex alcalde perredista Evodio Velázquez Aguirre y de la morenista Adela Román Ocampo, generaron una deuda de 800 millones de pesos por concepto de no pago de servicio de energía eléctrica a la CFE.

Lea también: Concluye Copriseg trabajos de muestreo de playas en Acapulco

En la conferencia de prensa “Tú presidenta informa”, realizada en el auditorio del viejo ayuntamiento en el centro de Acapulco, la presidente dijo que la CAPAMA requiere de un respiro, porque existen deudas generadas desde gobierno anteriores que son completamente “vergonzosas”, por la forma de cómo fueron generadas por ex funcionarios de la paramunicipal.

“Yo no puedo entender como antes no se pagaba el servicio de luz a la CFE, desde el 2021 cuando iniciamos el primer trienio de la administración, hasta la fecha, nosotros hemos pagado a la Comisión Federal de Electricidad 571 millones de pesos, no le debemos un solo peso a la CFE, cada recibo tiene un costo de 27 millones a precio industrial, vamos a buscar la forma de que se cambio el concepto de industrial”, indicó.

López Rodríguez, dijo que recibió en el 2021 una ciudad en pedazos y una CAPAMA totalmente destrozada con un fuerte problema financiero y de desabasto de agua en la ciudad, lo anterior por el deterioro en el que se encuentran los sistemas de captación Papagayo I y II, que fueron construidos en los años de 1970 a 1975, y desde ese momento ningún gobierno invirtió en el mantenimiento de estos.

Dijo que es necesario dar a la CAPAMA un respiro, y buscar un esquema que permita sanear el organismo operador del agua en la ciudad, y agrego que es imposible que la paramunicipal pueda pagar la deuda millonaria que mantiene.

En cuanto al tema del suministro de agua en la ciudad, el director de la paramunicipal Hugo Lozano Hernández, manifestó que se tiene una cobertura del 90 por ciento de suministro del vital líquido en las colonias de Acapulco, con un sistema de tandeo.

Local Empresarios pedirán reembolso por compra de agua en pipas

Se informó que del 100 por ciento de las más de 500 colonias de Acapulco, el 25 por ciento de estas, tienen un servicios continuo, mientras que el 48 por ciento es por tandeo, el 20 por ciento no tiene suministro y el siete por ciento restante de los asentamientos humanos, no cuentan con una red establecida para ser suministrados.

Reconocieron que el suministro de agua potable, no se ha regularizado al 100 por ciento después de los daños que dejó el paso del huracán John hace dos meses debido a problemas como la existencia de fugas en la tubería, por trabajos de mantenimiento por parte de la CFE, por los niveles de turbiedad en el Río Papagayo durante las lluvias y por cuestiones ajenas al organismo como las protestas y tomas de los sistemas de captación.

En el tema de la fugas en la red, indicaron que del paso de John a la fecha, se han atendido un total de mil 670 fugas, donde se ha realizado una considerable inversión económica para su reparación.

En cuanto al servicio de agua en la zona turística de Acapulco, las autoridades de la CAPAMA, manifestaron que en esta parte de la ciudad, se cuenta con un suministro permanente ante el inicio de la temporada de vacaciones de fin de año.