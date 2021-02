Licenciados en turismo desconocen situación real de Acapulco, asegura Basilio Talavera

El secretario de turismo municipal José Luis Basilio Talavera, criticó la postura de los ex presidentes del colegio de licenciados en turismo, quienes aseguraron que Acapulco vive una agonía turística por el abandono del gobierno federal.

En entrevista, el funcionario del gobierno municipal, expresó que existe un desconocimiento real de la afectación que ésta haciendo la pandemia a la principal actividad económica del puerto. Estado Acapulco está en agonía en materia turística consideran profesionales

Dijo que la afectación por el tema de la salud, no sólo es para Acapulco, sino para todos los destinos turísticos del mundo.

"Que bueno que mis queridos colegas sigan siendo críticos, pero no se acepta que desde su zona de confort, emitan sólo críticas y no propuestas de solución, deberían de ser más propositivos y proactivos, me refiero a que presenten proyectos alternativos para mejorar la situación turística del puerto", expresó el titular de turismo en el municipio.

Basilio Talavera, los retó a un debate público de manera virtual con todos los representantes de la actividad turística como hoteleros, restauranteros, académicos quienes si están luchando y sobreviviendo desde sus negocios diariamente la situación.

Reconoció que en el colegio de licenciados en turismo, hay socios con un gran conocimiento en la materia y con una intachable trayectoria, que podrían dar buenas propuestas para mejorar la situación que se tienen en estos momentos en Acapulco, por el tema de la pandemia.