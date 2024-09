Liberan sistema de captación de agua en Lomas de Chapultepec

Fueron liberados los pozos de captación de agua potable en el poblado Lomas de Chapultepec, luego de más de una semana de haber sido tomados por ciudadanos de la Barrera del municipio de San Marcos, quienes exigían al gobierno municipal de Acapulco el pago mensual de 5 millones de pesos para poderlos liberar, debido a que la tubería del agua pasa por sus terrenos.

Luego de haber sostenido más de 5 meses de diálogo y acuerdos, la alcaldesa Abelina López Rodríguez logró su liberación al pactar con los inconformes el acondicionamiento del predio donde se lleva a cabo su feria regional en el mes de enero.

La Presidenta instruyó al secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, coordinar una visita a la zona y evaluar cómo se puede apoyar a la comunidad en sus requerimientos específicos.

Lee también: AHETA pide “mano dura” contra bloqueadores de captación de agua

López Rodríguez informó que durante las mesas de trabajo, con las autoridades ejidales y la comisaria municipal, se plantearon las preocupaciones de ambas partes “acordando que la captación de agua funcione sin interrupciones para abastecer del vital líquido a los hogares acapulqueños y garantizar que la comunidad de Lomas de Chapultepec siga siendo atendida”.

La toma estaba afectando el suministrado de agua potable en la zonas de las Brisas, Brisas Guitarrón, Zona Naval, Zona Militar, Puerto Marqués, La Poza, Bonfil, Unidad Habitacional Luis Donaldo Colosio, entre otras colonias, debido a que el sistema que había sido tomado consta de dos pozos: norte y sur, cada uno con tres equipos de bombeo, de los cuales, cuatro bombean el agua a diferentes zonas de la ciudad, señaló el director Operativo Capama Alfredo Rivera Alarcón.

La primera autoridad declaró que cuando se construyó esa línea del agua, que fue en el 2012, la hizo el gobierno estatal y federal, “entonces de esa fecha del 2012 a la fecha, tuvo que haber un convenio, nosotros no tenemos ese documento porque no lo hizo el municipio, pero si nos vamos a la cuestión legal, es un tema prescrito no lo digo yo, lo dicen las leyes. No hay dinero, para regalar”.