Lenta reconstrucción en Pie de la Cuesta a ocho meses de Otis

El comisario de Pie de la Cuesta, Ismael Camacho Galindo, reconoció que a ocho meses del huracán Otis este destino de playa no se ha recuperado al 100%, lo que se requiere es más apoyo de los tres niveles de gobierno.

“Vamos avanzando muy bien, pero vamos muy lento, esto es poco a poco, porque no podemos estancar”, dijo en entrevista para El Sol de Acapulco.

Reconoció la disposición de las autoridades de gobierno de impulsar eventos que reactiven la actividad económica y turística en Pie de la Cuesta, como fue con el Pride Fest 2024.

Camacho Galindo confió en que en esta próxima temporada vacacional de verano mejorará la actividad turística y económica en este destino de playa.

Así mismo, se le preguntó de las condiciones de seguridad en la zona, reconoció que se encuentra en su normalidad, donde no se han registrado incidentes

No te puedo decir al 100%, no te puedo decir que estamos bien del todo, pero hasta ahora no se han registrado incidentes

Finalmente, consideró que el mejor apoyo Pie de la Cuesta es la promoción en todos los espacios, para que lo visiten turistas nacionales e internacionales.