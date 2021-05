Lenta reactivación económica de la industria de la construcción

La reactivación económica para los Integrantes del Colegio de Arquitectos en el estado es lenta, luego de que en marzo de 2020 se pararon todas las provisiones que se tenían para trabajar y las obras gubernamentales aún no han fluido.

El ex presidente del Colegio de Arquitectos, Miguel Ángel Moreno Lanche, recordó que el municipio abrió obras hasta el mes de octubre, las obras federales hasta agosto o septiembre, por lo que se han enfrentado a una crisis económica al no haber construcción.

“Nos hemos enfrentado a problemas grandes en cuestión económica pues no hay obras, los impuestos se siguen pagando, la plantilla laboral se mantuvo para no dejar a la deriva a los trabajadores. No hay obra, no hay flujo financiero”.

Señaló que los arquitectos han sido olvidados por el gobierno federal y estatal y sólo el municipio les ha brindado la mano con otorgarles algunas obras.

A pesar de que no tener reactivación al 100 por ciento en la industria de la construcción, los impuestos como el seguro social, el 2 por ciento a la nómina y el SAT se siguen cobrando.

“La pandemia sí nos ha pegado bastante a la economía tanto en las empresas y el núcleo familiar, aun tenemos cuentas pendientes por pagar en los bancos”, dijo el ex presidente.

Moreno Lanche, lamentó que después de la apertura a la actividad de la industria de la construcción, el gobierno del estado otorgó obra “bastante buena” a ciertos recomendados como es el caso de la avenida Farallón donde se privilegió a los amigos del ex director de la CICAEG, Javier Taja.

Comentó que lo mismo ocurrió con el ex secretario de obras públicas del gobierno del estado, Rafael Navarrete, que nunca le dio obras a los colegios de arquitectos ni a las asociaciones.

Y en el caso del gobierno federal, a través de la Sedatu tampoco otorgó obras a constructoras locales sólo se les dio a “cuates” de Román Meyer Falcón, director de la Secretaría y provenientes de la Ciudad de México.

“Román Meyer, director de Sedatu le dio las obras a sus amigos de la Ciudad de México y vinieron a subcontratar a toda la gente de Acapulco y el gobierno del estado repartió obras del Parque Papagayo pero a los que le creyeron convenientes”.

Consideró que se está reactivando la economía con muy pocas obras y los arquitectos siguen viviendo una situación crítica en materia financiera en medio de la pandemia.

A su vez, la presidenta del Colegio de Arquitectos de Guerrero, A.C, Blanca Lilia Trujillo García, dijo que las obras no se han reactivado al 100 y aún continúan viviendo una crisis financiera por falta de trabajo.

Dijo que cuando se ha licitado las obra pública por parte de los colegios sí se les ha otorgado pero por el momento están paradas y en espera de que sean incluidos.

Comentó que algunos arquitectos tienen obra privada y otros obra pública que se les otorgó en noviembre por parte del gobierno municipal.

Por último, manifestó que los colegios de arquitectos están en espera de verse beneficiados con la obra pública.