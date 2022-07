Lenta obra de bacheo en colonia Garita

A casi dos semanas de haberse iniciado con el programa de bacheo emergente en la ciudad en un tramo de la carretera Centro-Cima a la altura de la colonia Garita, está obra no ha sido concluida, lo que representa la molestia de cientos de conductores de unidades del servicio público.

Fue el pasado siete de julio cuando autoridades del municipio, dieron el banderazo para iniciar con el programa de bacheo emergente en la ciudad, con una inversión de 35 millones de pesos, 15 de estos para rehabilitar 20 mil metros cuadrados de 40 vialidades con material de asfalto como el que se consideró para el tramo Garita el cual aún no ha sido concluido en un 100 por ciento.

Mientras que 20 millones de pesos más, están siendo destinados por el municipio para reparar 20 mil metros cuadrados con concreto hidráulico en un total de 33 vialidades secundarias de la ciudad.

“Las autoridades, solo vinieron a rascar la carretera y ya tiene más de dos semanas que la obra de bacheo no es terminada, esto afecta aún más los vehículos, porque no se taparon todos los baches y ahora se circula por una calle toda dispareja por que se retiró el asfalto inservible, si van a empezar una obra que la terminen y si no mejor que la dejen y seguimos toreando los pozos que hay”, indico Raúl López, trabajador del volante.

Dijo que los vehículos sobre todo los del servicio público que circulan hasta en cinco o seis ocasiones por la zona donde no se ha concluido el trabajo de bacheo, sufren descomposturas en la dirección y en las llantas por circular por la carretera en mal estado, por lo que esperamos que se termine el trabajo lo antes posible.

Son más de 25 metros de vialidad a la altura de la colonia Garita, que no han sido concluidos a más de dos semanas de haber iniciado con los trabajos de bacheo por parte de las autoridades del gobierno.