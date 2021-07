Largas filas se registran en centro de vacunación del ITA

En el segundo día de la vacunación contra el Covid-19, cientos de personas formaron largas filas en el centro de vacunación del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA), donde llegaron los adultos de 30 a 39 años de edad con apellido paterno C, D, E y F.

Desde muy temprano empezó a formarse la fila de quienes esperaban pacientemente ser inmunizados para disminuir el ritmo de contagios, hospitalizaciones y defunciones. Local Con buena afluencia se desarrolla segundo día de vacunación

En la fila, también estaba presente la población rezagada que no ha sido vacunada por cuestiones personales, de trabajo, salud o que no pudieron asistir a la inoculación a su debido tiempo, lo que los inquieta a los asistentes al no poder ser vacunados, ya que por el momento solo se está tomando en cuenta a la población convocada.

Algunos de los ciudadanos aseguran estar formados desde las 4 y 5 de la mañana con el propósito de ser de los primeros y pasar lo antes posible, para no esperar bajo los candentes rayos del sol, ya que las largas filas se generan en un par de minutos.

La señora Maricruz Nogueda Rendón, quien es una de las personas rezagadas comentó que no alcanzó ser vacunada asistiendo el día que le correspondía, por lo que la citaron conforme a la fecha de vacunación y el que este día solamente estarán vacunando a los convocados, citándola nuevamente hasta el día jueves.

“Me traen de aquí para allá, yo tengo que trabajar y no puedo estar aquí todo el día, llegue a las cuatro de la mañana y ahora me dicen que siempre no me vacunarán, yo no podré venir el día que me citan por cuestiones personales, así que creo que no me vacunaré”, abundó la ciudadana.

Otra de las ciudadanas Beatriz Estrada, quien también asistió a la vacunación dio a conocer que este requisito se lo están pidiendo forzosamente en su trabajo, para prevenir un posible contagio y salvaguardar la salud de todos los trabajares.

“Yo veo que está bien el que todos nos vengamos a vacunar, los contagios están aumentando y nosotros que tenemos que salir a trabajar todos los días ponemos en riesgo nuestra salud y la de nuestra familia”, agregó la ciudadana.

En la fila desde muy temprano, se observó a personas con silla en mano, agua y una dosis de paciencia para esperar a ser vacunados.