Lamenta comunidad LGBT promesa incumplida de Abelina

Luego de la alcaldesa Abelina López Rodríguez anunciará en días pasados en sesión de Cabildo, que no hay recursos económicos para crearse la dirección de la diversidad sexual en Acapulco, grupos de la comunidad LGBT señalaron que no hay voluntad política de la actual administración municipal.

Señalaron que la creación de dicha dirección era un compromiso de campaña de la presidenta municipal “la alcaldesa Abelina López rechaza a la comunidad LGBT en su gobierno y niega la Dirección de Diversión sexual tajantemente, tal parece que fuera homofobica” abundó líder de una asociación.

Lee también: Se unifica comunidad LGBT en Acapulco

López Rodríguez lo dio a conocer la pasada sesión de Cabildo realizada el pasado 11 de mayo en dónde explicó “yo nunca he estado en contra, pero la verdad la situación financiera es muy complicada, ese tema me lo han reiterado en varias ocasiones el regidor Julián y le he explicado que en esos momentos la situación económica no nos permite porque es generar una dirección, personal”.

La alcaldesa detalló que tienen una nómina muy alta y que con la creación de una dirección “no podría yo incrementar algo que después no vamos a tener para pagar”.

No obstante, señalaron molestos y reclamaron la realización del evento en puerta Pride Fest que se realizará en playa Pie de la Cuesta, en donde se invertirá más de 2 millones de pesos “cómo es posible que para una fiesta gay sí tengan dinero y para la creación de una dirección que luchará por los derechos de la comunidad LGBT no”.

Finalmente mencionaron sentirse utilizados solo para llegar al poder “siempre hay falta de inclusión por parte de los gobiernos”.