Laboran sin agua ni luz en primaria de Llano Largo

Maestros y padres de familia protestaron porque carecen de agua potable, luz y por daños por el sismo del 7 de septiembre que sufrieron los salones de clases de la escuela primaria "Emiliano Zapata", de la colonia La Navidad en Llano Largo, que les impide regresar a clases presenciales.

En punto de las 10:00 de la mañana de este jueves, provistos de cartulinas y al grito de: ¡Queremos solución o nos iremos a plantón! , se instalaron en la entrada del plantel y exigieron ser atendidos por funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).

El profesor del turno vespertino de la institución educativa, Adalid Terrazas Rodríguez , denunció que han hecho peticiones a la delegación de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca, a la misma dirección central y no ha habido respuesta.

Los salones de clases sufrieron daños por el sismo del 7 de septiembre. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Ante esta situación decidieron tomar la escuela y protestar de manera pacífica, pero advirtieron que si no hay respuesta este jueves, van a radicalizar sus movilizaciones hasta que les den respuesta.

Terrazas Rodríguez pidió que se revisarán los salones de clases para que vean la magnitud de los daños estructurales que sufrieron por el terremoto del 7 de septiembre y que hasta la fecha no han sido reparados.

"No tenemos agua potable ni el servicio de energía eléctrica, por lo que en esas condiciones no podemos regresar a clases presenciales", preciso y adelantado que si no les dan respuesta saldrán a las calles a movilizarse.