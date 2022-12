La UAGro, en riesgo de sufrir crisis económica

Alrededor de diez universidades del país, entre estas la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) están en riesgo de declararse en crisis por jubilaciones y pensiones, admitió el subsecretario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Francisco Luciano Concheiro Bórquez, quien explicó que este escenario se prevé para la próxima administración federal.

En entrevista que ofreció después de inaugurar el Primer Foro de Educación Tecnológica en Guerrero, explicó que, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a finales de este año entregará el estudio de factibilidad al Congreso de la Unión, con la propuesta que le presentó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Se trata de que el sector educativo calcule en qué orden se hará este trámite y por lo menos ofrecer jubilaciones decorosas, porque es importante también verlo desde cómo lo padecen los estudiantes, porque la academia está a cargo de profesores muy cansados, que ya no están con todas sus capacidades y no se les puede obligar a jubilarse.

El funcionario federal, Concheiro Bórquez, reconoció que sí hay lugares en donde obligan a los viejos maestros a jubilarse, “pero aquí es poder llegar a un arreglo de conjunto, entonces la respuesta la tendremos a fin de año, en términos de una salida intermedia con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con una nueva ley”.

Aunque expresó sus dudas de lograrlo “ya ven cómo se comporta la Cámara de Diputados y Senadores, que no quieren cambiar nada, pero esa ley tendrá que impactar elementos Constitucionales, aunque puede quedar como una ley general”, indicó, al tiempo que, profundizó al comentar que los legisladores no quieren trabajar con los elementos que manda el gobierno.

“No queremos amarrar navajas. Hay otros intereses de los legisladores, lo que es normal en una democracia, solo que este asunto es muy urgente, es lo que nos está jalando, aunque no en este gobierno, será a mediados del siguiente sexenio vamos a tener más o menos diez universidades en crisis por pensiones y jubilaciones”, apuntó.

Dijo que en este momento no hay dinero para cubrir estas bajas, por eso la salida intermedia que se hará a través del ISSSTE será fundamental, porque la Universidad Autónoma de Guerrero, está dentro de las que tendrán problemas de crisis, no en lo inmediato, pero si no se atiende lo padecerá en los próximos años.