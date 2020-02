La seguridad no esta a capricho de nadie: Adela Román Ocampo

La presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo, afirmó que la seguridad no puede estar a capricho de nadie, por lo que no dará marcha atrás a su propuesta de que sea un marino quien dirija la Secretaría de Seguridad Pública, esto luego de la renuncia que este jueves presentó el capital segundo de infantería Ofelio Romualdo Aguilar Carmona a su responsabilidad como encargado de despacho, al mismo tiempo expresó que en Acapulco no hay alerta sanitaria por el COVID-19.

En entrevista minutos después de haber encabezado el acto de inauguración de las actividades por el 40 aniversario de la fundación de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la UAGro, la primera edil de la ciudad, dijo valorar mucho todo el esfuerzo que hizo el capital Romualdo Aguilar Carmona, “pero bueno el compromiso que hicimos fue que me apoyaría mientras que llegara su relevo, algunos lo tomaron a mal de que yo dijera que no es mi propuesta, pero no es mi propuesta precisa”. Local Presenta renuncia Ofelio Romualdo como encargado de despacho de la SSP municipal

“Valoro mucho a Romualdo Aguilar, reconozco todo su esfuerzo, hemos tenido meses muy importantes, en este momento llevamos 19 días del mes de febrero, sin homicidios dolosos, pero bueno el compromiso que hicimos fue que me apoyaría mientras que llegara su relevo, algunos lo tomaron a mal, de que yo dijera, que no es mi propuesta, no es mi propuesta, y le agradezco mucho al gobernador y al capitán Portillo Menchaca que luego que se fue Gerardo Rosas Azamar, que quedara al frente de la SSP, Ofelio Romualdo Aguilar”, expresó la primera edil.

Ante el llamado de algunos empresarios, quienes se pronunciaron a favor del capitán de infantería Romualdo Aguilar Carmona para que fuera ratificado en el cargo, la presidenta expresó que no dará marcha atrás, porque la seguridad, no esta a capricho de nadie.

Por otro lado, al referirse al tema del coronavirus, y los dos casos ya confirmados en el país, la presidenta Adela Román Ocampo, refirió que, en Acapulco, no hay una alerta sanitaria por el (CIVID-19), pero si se trabaja en protocolos de prevención en escuelas donde se están tomando medidas y en terminales, se están utilizando el gel antibacterial, se están entregando cubrebocas porque lo que se trata es de no crear psicosis y pánico.

Se está pidiendo a la gente que se lave las manos constantemente, que este prohibido saludarse de beso, “es lo mas sano saludarnos como los orientales que es el mismo de nuestros ancestros, el de la reverencia para evitar contaminaciones, destacó que ningún país del mundo está `preparado para una contingencia, pero se están tomando las medidas urgentes y necesarias”.

Recalcó que sería una verdadera irresponsabilidad decirle a la gente que no venga a Acapulco, porque no estamos en una situación de contingencia para decirla a la gente que no vengan, en Acapulco tenemos una gran ventaja, nos ayuda mucho el mar, nos ayuda que no hay una contaminación como en la Ciudad de México, tenemos mucho oxigeno que nos ayuda a limpiar nuestro sistema respiratorio.