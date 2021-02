La próxima semana anunciará Evodio Velázquez postura sobre su futuro político

El ex aspirante a la candidatura a la gubernatura de Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre, rompió el silencio después de que se definió a Mario Moreno Arcos cómo el candidato de la coalición PRI-PRD, para anunciar que la próxima semana fijará una postura y no quitará el dedo del renglón, ¡Guerrero va a seguir evolucionando!

Fue a través de un boletín de prensa que difundió este sábado, en el que hace público el motivo que lo hizo guardar silencio y devela la posibilidad de abandonar las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Local Durante el fin de semana hoteles operarán con un 25 por ciento de ocupación

Esto, porque en un párrafo se lee: "estoy contento porque, tal y como lo hago desde niño, lo di todo y disfrute demasiado, mi corazón victorioso hoy agradece el apoyo que me han dado. ¡Hay jinete y hay Evodio para un gran rato!.

Refirió también: "La política no es, la política se construye y en cada caminar que me ponga en frente daré lo mejor de mí para seguir trabajando codo a codo con la gente por mi querido Guerrero, porque si algo he aprendido es que solo no se llega a ningún lado. No quitaré el dedo del renglón. ¡Guerrero va a seguir evolucionando!

Admitió que ha habido muchas especulaciones. "Les comparto que estoy tranquilo, agradecido con Dios por estar rodeado de mi familia y tomando un espacio de reflexión. La próxima semana haremos las valoraciones necesarias y fijaremos postura".

Cabe mencionar que en ningún momento hizo alusión al resultado de la encuesta que definió al priista Mario Moreno Arcos candidato de unidad de la alianza PRI-PRD, mucho menos que se sumará como se había pactado.