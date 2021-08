La mitad de los gimnasios en Acapulco ya quebraron

Los cambios constantes de semáforo epidemiológico han afectado al sector de gimnasios y áreas de acondicionamiento físico, el cual durante un año y medio que lleva la pandemia por Covid-19 de 100 establecimientos que hay en Acapulco sólo sobreviven 50 de ellos y trabajan en números rojos con el riesgo de cerrar muy pronto.

Pedro Jiménez, representante de la Asociación de Gimnasios y Áreas de Acondicionamiento Físico, dijo que este día sostuvieron un encuentro con representantes del gobierno de Guerrero, en las instalaciones de la Promotora Turística de Acapulco, para pedir que se les respetará el derecho a trabajar. Local Modifican 25 acciones contra Covid y cerrarán gimnasios

El empresario recordó que en diciembre tuvo que cerrar su negocio de acondicionamiento físico, se fue a la quiebra y con ello una inversión de 300 mil pesos.

Sin embargo, en el mes de mayo del presente año volvió a invertir un pequeño capital e inició nuevamente su proyecto, pero ahora con semáforo rojo nuevamente tuvo que cerrar.

“Nos vuelven a dar la bofetada con guante blanco, vamos a ver quién más sobrevive porque estamos sobreviviendo, a mí me están cobrando la renta de todo el año del local cosa que no puedo hacer porque estoy subsistiendo y tengo que pagar renta todo el año de un lugar que no estoy ocupando porque está cerrado”, precisó.

Así como el caso de Pedro Jiménez, también hay otros empresarios dedicados al acondicionamiento físico que ya están cerrando, “ todos estamos subsistiendo”.

El representante de la Asociación de Gimnasios , dijo que ante la falta de ingreso no le han podido dar el mantenimiento adecuado a los aparatos y no ha sido constante, “algunos aparatos muestran un poco de fisura, porque ya no se puede o compramos gel antibacterial o compramos cubrebocas o compramos todo lo que se necesita para sanitizar o le damos mantenimiento a los aparatos, porque no está entrando toda la gente sólo nos permitían entrar el 30 por ciento”.

Comentó que los gimnasios ya no son un negocio y sólo están sobreviviendo y añadió que aquellas personas que pagaron su inscripción mensual y al cerrar con semáforo rojo, una vez que les permitan abrir repondrán el tiempo que no usaron.

En Acapulco se estima al menos 100 gimnasios y durante la pandemia y el retroceso económico, al menos un 50 por ciento de los establecimientos están sobreviviendo y siguen en números rojos.