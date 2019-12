La mayoría de las playas son aptas para la recreación de turistas, asegura Adela Román

Luego de que la COFEPRIS, diera a conocer que cuatro playas de Acapulco tienen altos niveles de contaminación, la alcaldesa Adela Román Ocampo, afirmó, que, de acuerdo a resultados previos de un monitoreo realizado por un laboratorio certificado y externo al estado y municipio, solo las playas Icacos y Suave, se mantienen fuera de la norma oficial para ser consideradas como aptas para la recreación de visitantes.

En conferencia de prensa realizada ayer en la sala de cabildos del ayuntamiento del Parque Papagayo, la presidenta Adela Román Ocampo, dijo que, en estos momentos, se tiene un Acapulco, limpio, seguro y que da confianza para que sigan llegando los miles de visitantes nacionales en esta temporada de vacaciones de fin de año. Estado Desalojan a manifestantes en la Autopista del Sol

Acompañada por la directora de ecología, Guadalupe Rivas Pérez, dl secretario de turismo José Luis Basilio Talavera, del director operativo de la CAPAMA Alfonso Clavel Espinobarro, el presidente de AHETA José Luis Smithers, y del secretario general del Ayuntamiento Ernesto Manzano Rodríguez, la alcaldesa manifestó que se tiene un Acapulco que da confianza para vacacionar.

“En el trabajo que hemos estado realizando, no son a cuarto para las doce, no son solo para recibir a los turistas en periodos vacacionales, sino un trabajo permanente, en este lapso de la administración, he sido muy reiterativa con los que se encargan de operar las áreas que nos permitan disfrutar de playas limpias, que sean aptas para el disfrute de los seres humanos, y esto nos ha permitido también revisar porque no nos dejaron planos para detectar algunos lugares por donde se pudieran tener descargas de aguas, sin embargo, se ha trabajo de manera permanente y coordinado como no se hacía desde hace mucho tiempo”, precisó.

En la conferencia de prensa, en la que también se dio a conocer el trabajo de desazolve que la Capama ha estado realizando en los canales pluviales de la ciudad y los cauces de la costera, para evitar salidas de aguas a las playas, la presidenta, afirmó que se está haciendo la tarea para tener un Acapulco limpio, y seguro en materia de salud.

Refirió que se contrató un laboratorio certificado, para hacer los trabajos que determinaran si las aguas están bien o no para poder disfrutarlas, y en un diagnostico previa se dio a conocer que solo dos playas están ligeramente altas o fuera de normas, pero no el número de playas que determinó COFEPRIS en un estudio que realizo que realizo a las aguas del 6 al 10 de diciembre.

Los funcionarios, manifestaron que las dos playas que resultaron con un alto nivel de contaminación en el muestreo realizado por un laboratorio externo, solo representan el 10 por ciento de las 25 playas que se tienen en Acapulco, por lo que el puerto, cuenta con playas aptas y de calidad para la recreación de los visitantes y propios residentes en este periodo de asueto.

Adela Román Ocampo, dijo esperar que nuevamente se dé a conocer el ultimo resultado que se hizo en el que se determinó, que solo dos playas Icacos y Suave están con niveles fuera de la norma, “es importante difundir que Acapulco, es un centro vacacional de tradición en nuestro país, fue la escuela del turismo a nivel nacional e internacional, es un lugar privilegiado que permite a propios y extraños disfrutar y se debe de ver todo con mucha responsabilidad y habrá con la verdad sin magnificar la problemática que se pudiera tener”.

En cuanto a la playa Icacos I y II certificadas, las autoridades pidieron a la COFEPRIS rectificar la situación de contaminación, ya que los estudios que se hicieron no fueron en la parte donde está considerada como certificadas, sin embargo, se solicitó que fueran retiradas las banderas Blue Flag hasta que resuelva la situación.