La Filarmónica de Acapulco tributa a Queen y Los Beatles en Sinfonía del Mar

A 24 años de su creación, la Filarmónica de Acapulco sigue deleitando al público con sus interpretaciones y en este periodo han ofrecido más de mil 754 conciertos en varias regiones del estado.

Por su aniversario, la filarmónica de Acapulco que dirige el maestro Eduardo Álvarez, ofreció un concierto especial con lo mejor de los temas de los Beatles y Queen, que llenó las gradas del auditorio al aire libre de Sinfonía del Mar.

Junto a la participación del coro de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), y el Quinteto Britania, la filarmónica tocó las canciones de los Beatles como Heres Come the Sun y Let it Be, el cuál hizo al público interactuar al ritmo de la música con la luz de los celulares.

El maestro Eduardo Álvarez dijo que se retoman los conciertos presenciales y por primera vez en la historia de la filarmónica han tocado recientemente en los municipios de Cocula e Iguala.

Agradeció al pueblo de Guerrero por que han adoptado a la filarmónica de una manera sensacional y el trabajo y empeño es para ellos.

Comentó que la Filarmónica de Acapulco la integran 90 músicos profesionales, pero el equipo que los acompaña siempre sube a 117 incluyendo a los técnicos.

A largo de sus 24 años, dijo que algunos músicos y maestros, que integran la filarmónica, han dado clases a los niños y jóvenes de Guerrero y muchos de ellos ya están integrados en esta orquesta.

Comentó que mientras se rehabilita el teatro Juan Ruiz de Alarcón en el Centro de Convenciones, que es su sede oficial para ofrecer conciertos, estarán utilizando el auditorio del Parque Papagayo, Sinfonía del Mar y estarán tocando en hoteles y escuelas.

A pesar de que el auditorio al aire libre de Sinfonía del Mar, estaba lleno los asistentes se mostraron contentos y participativos al escuchar un concierto con temas de los Beatles y de Queen’s.

Grandes temas interpretó la Orquesta Filarm de Acapulco. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

Entre los invitados a este concierto especial por los 24 años de la filarmónica de Acapulco asistió el ex senador Félix Salgado Macedonio, así como autoridades municipales y estatales que fueron los privilegiados al sentarse en las gradas cercanas al escenario.

Mientras que el pueblo se acomodó en las gradas de la parte superior del auditorio y algunos buscaron un espacio entre la multitud para escuchar la sinfonía de la filarmónica de Acapulco.