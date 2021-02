La federación debe tomar el control de CAPAMA: Francisco Torres

El presidente de la Asociación Civil Sumando por Guerrero y aspirante a la candidatura por Morena a la alcaldía, Francisco Torres Miranda, urgió a la federación tome el control de la paramunicipal, con la finalidad de dar por terminados los problemas de desabasto de agua que hay en la ciudad.

En entrevista, aseguró que la presidenta Adela Román Ocampo, y el encargado de la CAPAMA, Roberto Villalobos Alcalde, están equivocados al afirmar que el problema de la falta de agua en la ciudad, sea un asunto político en estos momentos que se tiene en puerta el proceso electoral. Local Realizan caravana y mitin maestros de la CETEG

"El problema de desabasto del vital líquido, es un asunto de ineficiencia, de abandono de la dependencia, de falta de recursos, y de deterioro de infraestructura, por lo que debe de intervenir la federación para resolver el problema que ha generado constantes marchas y protestas de ciudadanos", expresó.

Dijo que el municipio, debe de reconocer que no tiene la capacidad financiera para resolver el problema de la CAPAMA, así como de la falta de agua en la ciudad, el cuál insistió que no es un asunto político, no por el llamado huachicoleo.

Dijo que CAPAMA, requiere de una restructuración total, y está sólo puede hacerla la federación, una vez que se consolide el proyecto millonario que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su vista al puerto el año pasado.













