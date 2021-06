La CDHEG atenta al proceso electoral, informó Cecilia Narciso

La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytan, informó que este organismo estará atento y mantendrán observadores durante este proceso electoral este domingo en el estado.

En declaraciones por teléfono, Narciso Gaytan, indicó que los organismos políticos son "a políticos", no tienen competencia en los temas electorales, sin embargo, "sí estaremos atentos a efectos en este proceso electoral a efectos de que se realicen con cordialidad, paz y armonía". Local Será obligatorio el uso del cubrebocas en la jornada electoral

Señaló que directamente no es una obligación de orden jurídico por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos el tema electoral, "no es una facultad que tenga la comisión", sin embargo, "no podemos ser ajenos a este proceso".

Ante esto, la titular del organismo indicó, que han realizado actividades en este mismo tema, "hacemos recorridos como observadores, pero no como una obligatoriedad".

Este, jueves, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el estado, sostuvo una reunión de trabajo con sus colaboradoras y colaboradores a fin de establecer una logística de acción que permita mantener a observadoras y observadores durante el proceso electoral que se llevará a cabo este domingo 06 de junio.

Se reiteró, que el propósito es verificar que los comicios se realicen en un entorno democrático de paz, seguridad y respeto y brindar la protección y defensa de los derechos humanos a los guerrerenses y visitantes.

Se informó que se mantendrán guardias este domingo, por parte del personal de las delegaciones regionales, en Acapulco, Tlapa de Comonfort, Iguala, Ometepec, Tecpan y Ciudad Altamirano.