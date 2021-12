Justifica CETEG bloqueo en la Costera

En tono amenazante, el secretario general en el estado de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), Héctor Torres Moreno, justificó el bloqueo de la costera Miguel Alemán por los jubilados y si no hay diálogo "a los maestros activos no nos caerían mal unas vacaciones en Acapulco".

De esta forma el dirigente de la CETEG se presentó al bloqueo que tienen desde hace hora y media los jubilados, a la altura del Asta Bandera, para exigir el bono decembrino, en donde advirtió que si no hay respuesta al pliego de demandas el bloqueo se puede prolongar.

En conferencia de prensa, aclaró que los maestros jubilados no están pidiendo dinero del erario público, se trata de sus propios recursos que han aportado en sus años de servicio y que hoy se les está negando.

El líder del magisterio disidente, Torres Moreno, afirmó que el pliego de demandas ya se le entregó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el pasado 2 de diciembre, al tiempo que admitió que sabe de su propuesta de pago de los bonos para el mes de enero.

Sin embargo, dijo que los jubilados no están de acuerdo porque lo que están pidiendo no es que les den recursos del erario público, sino que les entreguen el dinero de sus aportaciones que hicieron en 30 años de servicio y si no hay respuesta "no tenemos prisa, el bloqueo se puede prolongar".

Además, desafiante, alertó que los maestros en activo se pueden sumar a la lucha de los jubilados sino se atiende el tema laboral, educativo, económico y social, entre estos la entrega de los 90 días de aguinaldo, como también a los activos "nosotros estamos en receso, por lo que no nos caerían mal unas vacaciones en Acapulco, bloqueando la Costera".