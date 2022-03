Justicia gratuita para todos, garantiza fiscal

La Fiscal General del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón pidió a la ciudadanía un voto de confianza y garantizó que si una persona acude al ministerio público a presentar una denuncia penal por algún delito no tendrá que dar dádiva para el papel, toner, gasolina o cualquier cantidad de dinero para que sea atendido.

Pidió que se denuncie a ese servidor público porque no va permitir este tipo de acciones a pesar de que tuvo un corte en su presupuesto del 2 por ciento.

“No debe de pedirse jamás, yo me comprometo a buscar el mecanismo necesario para proveer que el ciudadano tenga acceso a la justicia sin tener que gastar de su bolsa ningún centavo, pero que me ayude a que si alguno de mis servidores públicos tiene la osadía de hacerlo me lo denuncie porque no voy a permitir ese tipo de acciones”, precisó.

Lee también: Exigen que Semefo se cambie de lugar

Dijo que si la fiscalía tiene un presupuesto reducido, ella misma se encargará de proveer lo necesario y de buscar esos ahorros para que todas las Agencias del Ministerio Público en el estado tengan esos insumos mínimos para poder operar.

Señaló que el presupuesto lo ha venido manejando con algunos métodos para poder generar ahorros que les permita operar de manera eficiente sin que la operatividad se vea afectada.

En entrevista que concedió a un noticiero radiofónico en Acapulco, la fiscal Sandra Luz Valdovinos aseguró que va a buscar la manera de no despedir personal y así como una solución para obtener otros ahorros, que pueden ser como en arrendamientos, calcular mejor los viáticos, en racionar mejor la gasolina y todos aquellos aspectos que presupuestariamente le permiten generar una mejor operatividad y conservar el recurso humano de la fiscalía

La fiscal Guerrerense advirtió que en su programa de trabajo, “es cero tolerancia a la corrupción” porque ella viene de una institución que trae sus valores

Comentó que encontró una fiscalía dañada y con vicios muy añejos.

“Una fiscalía muy dañada interiormente con una imagen ante la ciudadanía de desconfianza porque no es un secreto, es algo que todos los ciudadanos en Guerrero lo percibe y lo admiten”.

Aseguró que no va a permitir que se desprestigie la fiscalía cuando se está recuperando la confianza.

Asimismo reveló que durante los recorridos sorpresas que ha hecho a las agencias del Ministerio Público ha encontrado que no hay un control, ni disciplina ni mucho menos limpieza y no hay atención correcta para la ciudadanía.