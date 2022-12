Jubilados y pensionados amagan con tomar la Costera

Maestros jubilados de Acapulco amenazaron con volver a bloquear por segunda ocasión la costera Miguel Alemán si no reciben antes del día sábado el pago de aguinaldo.

Dolores Solís Mora, maestra jubilada del estado, dijo que hay una minuta de acuerdos firmada en la que autoridades del gobierno, se comprometían a pagar los aguinaldos a más tardar el 27 de este mes, sin embargo, no se cumplió, y ante esto se podría volver a tomar la Diana.

Lee también: Nueva protesta de jubilados por falta de pago de aguinaldos

"Ya esperamos siete días y no se nos ha depositado el aguinaldo, la gobernadora ha estado diciendo que todo se tenía para cumplir con los pagos, no podemos esperar más ya pasamos la fiesta de navidad sin dinero y no es justo que el año nuevo sea igual, queremos el pago antes del sábado", expresó.

Dijo que en todo el estado son seis mil 500 jubilados y pensionados los que no hemos cobrado un beneficio que no sólo lo marca la ley, sino que también es dinero que por más de 30 años trabajamos estando en servicio.

La profesora manifestó desconocer cuántos de los seis mil 500 jubilados son de Acapulco, pero aseguró que todos participarán en un nuevo bloqueo si no se paga a más tardar el sábado los aguinaldos.

El pasado miércoles 21 de diciembre, los jubilados y pensionados del ISSSPEG realizaron el primer bloqueo en la Costera para exigir el pago de sus aguinaldos.