Jubilados suspenden protesta en la Costera

Dan ultimátum los jubilados al gobierno del estado, que si no les cubren la mensualidad el 25 de diciembre, volverán a tomar la costera Miguel Alemán y bloquearán ambos sentidos.

Así lo confirmó el presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados del gobierno del estado, Feliciano Pérez Jiménez, quien reprochó que primero les hayan prometido cubrirles el 14 la mensualidad y el 20 de este mes el aguinaldo, pero al final incumplieron.

Esto a pesar de que hubo el compromiso del secretario de Finanzas, por lo que al no hacerles el pago, tomaron las oficinas en Chilpancingo y fue como se les cubrió el aguinaldo, "ahora volvimos a las calles a protestar y exigir que se cubra el pago este 25".

Pérez Jiménez indicó que quedó pendiente la mensualidad y se les indicó que se iba a cubrir el 4 de enero del 2022, pero no aceptaron y por eso advirtió que si no se cubre este emolumento el sábado, entonces se van a movilizar.

"Aquí vamos a festejar la Navidad y vamos a bloquear la Costera, a pesar que estamos conscientes que afectaremos al turismo, en el caso de que no nos paguen", dijo.

Aseguró que hay disposición al diálogo, pero no están de acuerdo que otros si se les cubrió sus pagos y a los jubilados los dejan al final, "eso no se vale y si a más tardar el 30 de este mes no se cubre el adeudo, más de 6 mil jubilados se van a movilizar.