Jubilados denunciaron que les están reteniendo el bono de fin de año

Profesores jubilados de la región centro del estado denunciaron que de manera irresponsable fueron citados a la oficina de pagos de la secretaría de Educación Guerrero para recibir el ´bono de fin de año, pero en este lugar sólo les dijeron que aún no se tiene el recurso.

"Todos sabemos lo complicado que está la situación por los contagios de Covid-19, y nos piden que vengamos a cobrar el bono nos conglomeramos muchos compañeros y al final nos dicen que no hay dinero", señaló la maestra María, que desde las 8 de la mañana estuvo formada en espera del pago de su bono, y a las 11 recibió el anuncio de que no hay recursos. Estado Si no liberan el palacio no habrá pago, advierte alcalde de Chilpo

Indicó que el bono de fin de año normalmente es de nueve mil pesos y en el caso de los jubilados a los que les pagan electrónicamente a través de cuentas de banco, ya se les hizo la transferencia, sin embargo para quienes reciben cheques mensualmente el dinero no se ha liberado.

Agregó que el dinero es muy necesario y le hace falta a los jubilados, sin embargo es mucho más importante la salud por eso pidió al gobernador Héctor Astudillo revisar que está pasando en esta oficina donde se avisó que pagarían el bono y no lo hicieron.

"No sabemos si de verdad el gobierno del estado no ha liberado los recursos o se están jineteando en algún área de la pagaduría, pues nunca había pasado esto, todos los años el dinero llega puntual y lo recibimos de inmediato, esta es la primera vez que nos hacen espera y principalmente es la primera vez que nos hacen venir a formarnos y después nos dicen que no hay dinero".

Finalmente la profesora dijo desconocer cuántos son los jubilados que no han recibido el bono, pues a nivel estatal existen más de 40 mil jubilados, pero muchos ya recibieron el estímulo a través de pagos electrónicos y sólo faltan a los que el dinero llega vía cheque.