Jubilados del ISSSPEG toman el Palacio Federal; exigen pagos

Jubilados y pensionados del ISSSPEG tomaron el Palacio Federal para reiterar su exigencia al gobierno municipal y estatal los pagos que les adeudan los cuales afectan en el pago de sus quincenas.

Con una lona en mano las manifestantes en su mayoría mujeres por segundo día consecutivo realizaron movilizaciones, este día impidieron la entrada a ciudadanos y trabajadores al recinto que alberga oficinas de distintas dependencias como medida de presión a las autoridades.

Elizabeth Rocio Muñoz Romero presidenta de la asociación de jubilados y pensión número III, comentó que tras el pago que realizó el día de ayer el gobierno estatal sólo les depositaron la mitad de su pago quincenal.

“El municipio solo abono 5 mil pesos de la deuda histórica, para doscientos y tantos millones, se me hace una burla, ayer dos de diciembre el estado abono el 50 por ciento de la deuda total y por eso no nos han podido pagar. No pagan porque no quieren, gobierno que está, gobierno que comete los mismos atropellos”.

Las inconformes informaron que el gobierno municipal les adeuda 4 quincenas más y no tienen una fecha estimada de cuándo se les hará el pago del resto, probablemente sea el día viernes, sino hasta el otro lunes o hasta que a completen.

Las jubiladas advirtieron que continuarán con sus tomas de inmuebles de las dependencias estatales y municipales hasta ver el pago de sus quincenas.