Jornada electoral fue "irrelevante" para los jóvenes de Acapulco

Las y los jóvenes de Acapulco consideraron que estas elecciones a la Presidencia de la República y la alcaldía del puerto fueron irrelevantes, debido a que no observaron propuestas a su sector, aunque aclararon que sí acudieron a votar este domingo 2 de junio.

Entrevistados este viernes en distintos puntos de la ciudad turística, la joven Cristina, de 22 años, afirmó que la inmensa información en redes sociales y medios de comunicación permitió conocer a las y los candidatos de los diversos cargos de elección popular, especialmente a Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, por la presidencia, así como Abelina López, Yoshio Ávila y Ramiro Solorio.

Para ella, las y los aspirantes se dedicaron a descalificar y no presentar propuestas concretas para el bienestar, economía y trabajo. Por ello, confesó que voto por Movimiento Ciudadano para la presidencia de México, mientras los cargos de senadores, diputado federal y local, los anuló, porque desconoció a los personajes, pero por la alcaldía votó por Morena.

“Estuve tan confundida a la hora de estar en la casilla, pero el votar por Maynez fue por sus propuestas a los jóvenes, las dos candidatas (Claudia y Xóchitl) no me simpatizaban; para Acapulco, vote por Morena, porque Abelina (López) trajo a Kenia Os”, expresó Crisitna.

Otro joven de 19 años, que no quiso proporcionar su nombre, dejo en claro que no participo este domingo, que le parecieron una perdida de tiempo, porque tiene el concepto que la política es “robar” y no ven por el “interés de la gente”.

“En mis redes sociales, pura política, ya me tenían harto esa Xóchitl Gálvez, con sus payasadas, de la Claudia, nunca me agrado, pero Maynez, me agrado su canción”, opinó el joven acapulqueño.

Estas elecciones emigraron a las redes sociales, las y los candidatos se vieron obligados a compartir sus actividades, opiniones y su cotidianidad en las plataformas como Facebook, TikTok y X (antes Twitter), esto permitía a ellos a mantener una cercanía con sus electores, pero especialmente querían llamar la atención de las y los jóvenes.

El efecto TikTok fue contundente y permitió a las y los actores políticos estar más cerca de los centennials, es el caso particular de Abelina López y Ramiro Solorio, quienes utilizaron estos espacios para mostrar bailes, respaldo ciudadano y alegría en las campañas, estos generaron bastantes vistas, likes y comentarios.

En este sentido, las y los jóvenes jugaron un papel importante en esta elección, más allá de que los partidos políticos los utilizaban para ciertas actividades de proselitismo, pega de calcas, porras y estar detrás de las y los políticos, si no que también participaron a candidaturas de elección popular.

Aunque siguen temas pendientes para este sector, continúan confiando en que la política debe cambiar, como en los políticos y partidos, ya que, son una perdida de tiempo que aparecen cada elección y pedir el voto, puesto que para ellos es irrelevante.