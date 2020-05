Joaquín Badillo a favor de desaparecer empresas con tráfico de influencias

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Guerrero, Joaquín Badillo Escamilla, se dijo a favor de que las empresas con tráfico de influencias desaparezcan e hizo un llamado a no confrontar al sector empresarial y al gobierno.

Consultado vía telefónica sobre la rapidez que surgió a nivel nacional con el Consejo y el mandatario de la República, Badillo Escamilla dijo que no entrará en confrontación con la autoridad, por considerar que en estos momentos de pandemia es prioridad abonar al diálogo.

"Si una empresa estaba acostumbrada a una forma de trabajo que no era correcta y hoy no tiene los mecanismos para salir adelante, no sólo compartimos lo que dice el presidente, yo creo que es una opinión generalizada de nosotros los empresarios", dijo.

Destacó que el 95 por ciento del sector empresarial más fuerte es el que representan los micro y pequeños empresarios, quienes no viven del tráfico de influencias y saben vencer la adversidad.