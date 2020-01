ISSSTE inicia año con desabasto de medicamentos en Acapulco

Derechohabientes del ISSSTE en Guerrero denunciaron que, iniciaron el año 2020 con un desabasto de medicamentos, sobre todo los que son destinados a pacientes con enfermedades crónico – degenerativas, quienes han tenido que comprar sus pastillas en farmacias particulares.

Los afectados, señalaron que, desde el mes de diciembre han intentado surtir sus recetas pendientes, sin embargo, en la farmacia del hospital ubicado en la avenida Ruiz Cortines, les dicen que no hay medicamentos como la Metformina que sirve para controlar la glucosa, así como Metropolol para la hipertensión.

“Siguen sin darnos el medicamento que necesitamos, que no hay, que no llega, yo soy diabético e hipertenso y he venido cinco veces a preguntar y no está la medicina, ya no tengo dinero para comprar en farmacias particulares”, expresó, el señor Ricardo Pedroza.

Por su parte, Abigail López, denunció también que lleva más de dos meses esperando que le surtan la receta para su hija que sufre de alergias, toda vez que fármacos como la levocetirizina no los tiene el ISSSTE y los ha adquirido por separado, causando daños a su economía desde el mes de noviembre pasado.

Cabe mencionar que, algunos trabajadores de esta institución denunciaron también la falta de material de curación y equipo médico que retrasa la atención a los pacientes, sobre todo el tema de las cirugías y atención a mujeres embarazadas.