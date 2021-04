Irregular la ampliación de presupuesto para puente elevado en Constituyentes: Javier Morlett

El regidor por Morena en el cabildo de Acapulco Javier Morlett Macho, afirmó que la ampliación de tres millones de pesos en el presupuesto del puente elevado en Avenida Constituyentes, es irregular e inmoral al igual que la obra que dio inicio sin la aprobación del cuerpo edilicio.

En entrevista el regidor y presidente de la comisión de obras públicas, aseguró que no sólo tres millones de pesos se aumentarán, si no una cantidad superior a la obra que inicio con un presupuesto de 50 millones no aprobados en el presupuesto 2020.

"La misma construcción del paso elevado desde mi punto de vista es ilegal e inmoral, porque no se aprobó en el cabildo la obra ni el recursos y mucho menos la ampliación que se anuncio por el mismo secretario de obras públicas", expresó el edil por Morena.

El pasado primero de abril, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el municipio Armando Javier Salinas, dio a conocer que la obra del puente elevado en la Avenida Constituyentes, tendrá un aumento de tres millones de pesos más al costo de los 50 millones que se anunció en el mes de septiembre con el inicio de los trabajos, los cuáles quedarían concluidos en su primera etapa el pasado mes de enero, fecha que no se cumplió.

Morlett Macho, aseguró eso es un error de presupuesto, pero esto sucedió por hacer la obra a prisas y en una mala planeación porque al momento de iniciar los trabajos inducidos, se encontraron con la red de agua potable y drenaje colapsadas.

El edil morenista, dijo que la ampliación al presupuesto del puente Constituyentes, en su momento tendrá que ser presentado al cabildo para que sea o no aprobado.