Irregular el proceso para realizar el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio: Javier Solorio

El síndico administrativo y patrimonial del ayuntamiento Javier Solorio Almazán, calificó como un proceso irregular la realización del Plan de Desarrollo Urbano de Acapulco porque no de cumplió con los procedimientos que marca la ley.

En conferencia de prensa, Solorio Almazán, indicó que el Plan de Desarrollo Urbano, no paso por un proceso de licitación ni por el comité de adquisiciones.

"Estamos observando el gran desfalco que se está haciendo con este tipo de cosas, y tenemos que ser muy cuidadosos porque desde hace 19 años, en Acapulco, no se tiene un plan nuevo", expresó.

Solorio Almazán, hizo un llamado a los regidores para analizar con profundidad el nuevo Plan de Desarrollo Urbano antes de dar un voto a favor

Dijo esperar que en está ocasión el voto sea razonado y no bajo consigna de alguien para darle entrada al nuevo plan de desarrollo.

Manifestó que la empresa que realizó el nuevo plan de desarrollo urbano, fue contratada sin hacer una licitación pública, además debió pasar por adquisición como todos los proyectos que tienen un costo superior a los tres millones de pesos.