Irregular, contratación de camiones para basura

Regidores de Acapulco, afirmaron que la contratación de ocho unidades para enfrentar el problema de la recolección de basura en la ciudad, está fuera de la legalidad debido a que no fue aprobada por el pleno del Cabildo.

El regidor por el Partido Movimiento Ciudadano Genaro Vázquez Flores, señaló que debido a que la renta de las unidades es de un millón de pesos, debió haber sido aprobado por todos o por la mayoría de los regidores previó a un punto de acuerdo presentado por la alcaldesa Abelina López Rodríguez.

Y es que debido a que debido a los festejos de Nochebuena y Navidad, se generaron entre 100 y 150 toneladas extras, que junto a las 750 que se acumulan diariamente en la ciudad, agravan el problema de acumulación de desechos en las calles de Acapulco, principalmente en la zona turística donde arriban miles de visitantes.

Los puntos de recolección resultaron rebasados. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Este lunes la alcaldesa Abelina López Rodríguez, durante un recorrido por la playa Papagayo, informó sobre la contratación de ocho unidades por cuatro semanas entre estos un Roll Off a una empresa de la ciudad de Querétaro para enfrentar el problema de la proliferación de puntos negros en la ciudad.

"No estamos enterados, además de haberlo pasado por Cabildo, la contratación debió ser por medio de una licitación por el monto económico que se pagó, tenemos más de un año sabiendo que no se ha podido erradicar la basura, por lo tanto no es una emergencia y ninguna emergencia faculta ocultar la aplicación de los recursos", dijo el edil por el partido naranja.

Regidores no estaban enterados de la renta de los camiones. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

En este mismo sentido, la regidora independiente Ricarda Robles Uruoste, precisó que la contratación de unidades con un costo de un millón de pesos, no se puede justificar bajo una presunta emergencia.

Dijo que se tenía que presentar la propuesta de renta de unidades al cabildo, además de dar a conocer la empresa a la que se le pago el recurso económico que es del municipio.

Por su parte, la coordinadora de los Servicios Públicos municipales, Otilia Hinojosa Loza, dijo que en Acapulco hay un déficit de camiones para recolectar las 750 toneladas de basura que se generan diariamente, y que en temporada se vacaciones aumentan de forma considerable.

Indicó que son insuficientes los más de 40 camiones que tiene Saneamiento Básico, entre estos los 35 que se adquirieron nuevos este año por parte de la alcaldesa Abelina López Rodríguez.