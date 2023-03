Irreales, cifras de afluencia turística en Acapulco

El presidente de la Comisión de Turismo del cabildo porteño, René Juárez Albarrán, aseguró que la ocupación de cuartos de hotel para este "puente largo", no corresponde a la realidad y son en realidad datos subjetivos.

Lea también: Vuelve la algarabía del Carnaval Acapulco

El edil con esto dio respuesta a los niveles de ocupación que dio a conocer la alcaldesa Abelina López Rodríguez, de que por el Carnaval Paraíso Acapulco 2023, Acapulco se activaría el turismo y se alcanzaría el 90 por ciento, "eso no es posible pronosticarlo, pues esto solo se puede determinar a través de un estudio bien elaborado, de acuerdo a la capacidad disponible de cada hotel".

Local Acapulco estará al 90% con el Carnaval: Abelina

En ese sentido, recordó que antes de ser regidor fue director de Seguimiento y Evaluación, análisis e información de la Secretaría de Turismo Federal, en donde tuvo la oportunidad de llevar toda la información sobre la ocupación hotelera del país y se percató que la ocupación de cuartos de hotel, no es fidedigna "diría yo maquiabolica".

Explicó el edil priista que las cifras sobre los niveles de ocupación no se miden con exactitud, porque, por ejemplo, un hotel sino tiene una alta demanda, reduce el número de cuartos y si estos son ocupados, cuando se hace el sondeo no se toma en cuenta el resto que no se ocupó, así que interpretan que su ocupación es del cien por ciento.

Por lo que indicó que por eso las cifras no son del todo confiables, aunque confío que sí lleguen corrientes de turistas en este "puente" largo, pero las cifras se tienen que medir de manera objetiva y no por los cuartos que ponen disponibles los hoteleros.

El regidor René Juárez dijo que las cifras se tienen que medir de manera objetiva y no por los cuartos que ponen disponibles. /Foto: Celso Castro | El Sol de Acapulco.

Por otro lado, sobre el Carnaval dijo que todo lo que se haga para reactivar la actividad turística es positivo, Acapulco lo necesita, "qué bueno que la presidenta municipal Abelina López Rodríguez haya tomado esa iniciativa y por supuesto que la apoyamos, pero, insisto, los niveles de ocupación son subjetivos", apuntó.