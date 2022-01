Invita alcaldesa a realizar el pago del predial en línea

La presidenta de Acapulco, Abelina López Rodríguez invitó a los ciudadanos a realizar sus pagos del impuesto predial en línea o en tiendas, para evitar actos de corrupción y el proceso se realice de manera transparente.

Señaló que con el pago de servicios en línea los colonos evitan realizar largas filas en las oficinas municipales, además de que contribuyentes para que el recurso de ingreso no pase por manos de ningún cajero.

“Ayúdenme a pagar en línea, hoy pueden en cualquier Oxxo, en línea es facilito, si la persona de la tercera edad no puede decir a su nieto, porque eso me ayuda a que no haya contacto con ninguno de los cajeros, a nosotros nos ayuda a ser transparente”.

Destacó López Rodríguez que su gobierno busca transparentar la recaudación de recursos, y que para recibir los pagos del impuesto predial en cajas, ha realizado arqueos y ha designado a personas para supervisar el ingreso de los recursos, a fin de garantizar que los pagos lleguen de manera directa.