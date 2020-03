Investiga FGE ataque armado a portón de escuela primaria "Informe Presidencial"

La investigación del ataque a balazos al portón de la escuela primaria “Informe Presidencial” está a cargo de la Fiscalía General del Estado, dijo el delegado de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca, Mario Rosario Beltrán, quien confirmó que el plantel está en proceso de construcción y no había clases.

El funcionario estatal refirió que, no podía opinar sobre el motivo de la agresión al plantel, "porque este tema no me corresponde a mí, además ya hay vigilancia por parte del personal de la Policía del Estado en el lugar".

Refirió que, tuvo conocimiento de estos hechos, pero lo único que podía decir al respecto, es que la escuela está siendo demolida y está en proceso la construcción de un nuevo edificio.

Rosario Beltrán indicó que los alumnos están recibiendo su proceso de enseñanza-aprendizaje en un inmueble que se rentó de manera provisional, por lo que nunca estuvieron en riesgo.

Cabe señalar, que de acuerdo a lo que han manejado las autoridades hasta el momento, es que la línea más fuerte es que se haya tratado de un atentado para exigir el pago por el derecho de piso a la constructora, lo que aún no se ha confirmado ni se ha desmentido.