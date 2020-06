Integrantes de Canacintra en Acapulco interponen amparo contra programa "Hoy no cirucla"

Integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Acapulco interpusieron un recurso de amparo en contra de la aplicación del programa hoy no circula, por lo que autoridades municipales negaron la existencia de dicha restricción.

Consultado vía telefónica, el síndico contribuyente de la Cámara, Roberto Carlos Juanico, informó que el pasado 14 de mayo del presente año interpusieron el mencionado recurso con la finalidad de que el ayuntamiento no obligue a los ciudadanos porteños a dejar la comodidad de sus vehículos un día a la semana, ya que miles de personas continúan saliendo a trabajar diariamente en el puerto para mantener a sus familias.

El empresario destacó que una vez recibido el amparo se ordenó al ayuntamiento de Acapulco y los implicados a realizar un informe sobre el programa hoy no circula implementado para disminuir la movilidad en el puerto de Acapulco durante la pandemia, mismo que fue desconocido totalmente por la Secretaría de Seguridad Pública y la segunda sindicatura de Gobernación y Seguridad Pública.

"En el amparo todas las autoridades, excepto la presidencia, negaron la existencia del acto reclamado, es decir, están negando que de lo que nos estamos quejando existe (el programa vehicular); lo que para nosotros significa que independientemente de lo jurídico, es que no hay una coordinación entre las dependencias de seguridad y la presidencia", indicó.

Carlos Juanico, agregó que todavía no se tiene una fecha estimada para que se resuelva el amparo, sin embargo, consideró que la falta de información entre la autoridad deja entrever que no existe un sustento legal para que se apliquen multas con motivo del "hoy no circula", por lo que confió en que el juez dictará la suspensión definitiva.