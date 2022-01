Instituto de Cancerología sin oncólogos para atender a pacientes

Pacientes con un problema oncológico se le ha negado el servicio en el Instituto Estatal de Cancerologia, ubicada en la avenida Ruiz Cortines, al no contar desde hace mes y medio con un médico especialista para brindar la atención.

Julia, ha vivido un peregrinar desde diciembre, al acudir al instituto para que sea atendida por un tumor mamario que le detectaron, pero le dijeron que no había atención médica solo urgencia y citados, pues no había médico oncólogo porque se había ido de vacaciones.

Al concluir las vacaciones de invierno, Julia acude nuevamente al Instituto Estatal de Cancerologia, para que pueda recibir atención médica, pues su malestar en su seno por el tumor se está incrementando y es de escasos recursos económicos para a ir a un médico particular.

Lee también: Cierran el IECAN para disfrutar de las vacaciones

Sin embargo, nuevamente se encuentra con la sorpresa de que no hay médico oncólogo, y que no están brindado consulta médica, solo se atiende a personas citadas y urgencias.

“He venido en dos ocasiones para que me puedan brindar el servicio de atención médica que necesito urgentemente, porque me detectaron un tumor en el seno pero me dicen que no hay oncólogo y que sólo atienden urgencias y a personas con citas, tengo un mes buscando atención médica y me dicen que el médico está de vacaciones que hay poco personal”, señaló la señora Julia, quien vive en la colonia Emiliano Zapata.

El pasado 22 de Noviembre del año pasado, 19 trabajadores de Cancerología bloquearon la Ruiz Cortines, porque fueron despedidos por la directora del nosocomio Sandra María Fajardo Hernández.

El Instituto se quedó con poco personal, menos médicos y enfermeras porque entre los despedidos está el ahora ex jefe de médicos oncólogos y cirujano, Abelardo Medina.

El pasado 28 de diciembre, el IECAN cerró sus instalaciones para disfrutar de sus vacaciones y en las puertas de las instalaciones solo colocaron un letrero donde señalaron que para medicamentos se tenía que llamar a cierto número.

Los policías, que se ubican en la puerta, mencionaron que solo se atendía a pacientes con fechas programadas para citas.

Los pacientes con un problema oncológico se han quejado de que no se les pueda atender porque no hay servicio médico ni especialistas e hicieron un llamado a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda su intervención, pues “ el Cáncer no espera”.