Instalan templo en vivienda del fraccionamiento Las Anclas

Marcada con el número 16 de la calle Mar Mediterráneo del fraccionamiento Las Anclas, es donde se encuentra un templo conocido como “Vida abundante”, que ha invadido la zona y se estableció en una vivienda, infringiendo la norma legal correspondiente.

De acuerdo con reglamentos municipales de Ecología, Gobernación y Asuntos Religiosos, esta zona habitacional, no puede ser utilizada como área de culto.

Vecinos denunciaron el viernes que se tiene una invasión de templos en la zona que durante los fines de semana inundan de cánticos y bloquean calles con decenas de autos que no permiten salir del lugar.

La invasión de templos en este asentamiento poblacional, ha generado inconformidad de varios vecinos que mantienen su exigencia a la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, para que se retiren de la zona porque además de obstruir la entrada y salida de autos, afectan con altos decibeles de sus cánticos.

En un oficio dirigido a la alcaldesa, una de las vecinas describe que las personas que han llegado al lugar para asentar sus templos, son originarias de Michoacán.

“Utilizan indebidamente el inmueble como un lugar de culto, recalcando que dicho inmueble en su construcción y ubicación están destinados para casa habitación, estas personas realizan un ruido excesivo utilizando instrumentos musicales conectados a un sistema de sonido con altoparlantes”, se queja.

Menciona que debido al ruido que continuó este fin de semana, enviaron el escrito a la alcaldesa a quien le precisan que ya presentaron la respectiva denuncia a la Dirección de Ecología DGEYPMA/DC/057/2021, pero hicieron caso omiso a la queja.

La quejosa, resalta que también acudieron a la dirección de Asuntos Religiosos donde presentaron otra inconformidad con el número DASR/CENTRO/159/2021, pero los funcionarios no atienden lo que marca la ley.

A la alcaldesa, le piden que cumpla los lemas de la cuarta transformación de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, máxima del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y que atiendan la queja, para retirar a este nuevo centro de culto religioso que llegó a instalarse en una casa donde las normas legales no permiten establecerse en el lugar.