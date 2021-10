Inservibles, cámaras frigoríficas del Semefo de Acapulco

Habitantes de fraccionamientos que se ubican alrededor de las instalaciones de la Fiscalía General de Guerrero en Acapulco, denunciaron los insoportables olores pestilentes que salen del Servicio Médico Forense (Forense), debido a que 10 cámaras frigoríficas desde hace tres meses están descompuestas.

En el Servicio Médico Forense, ubicado en las inmediaciones de la colonia Progreso, hay una saturación de más de 250 de cuerpos que no han sido reclamados por sus familiares, de los cuales este martes 60 cuerpos fueron embolsados y trasladados al municipio de Chilpancingo .

Desde hace tres meses, las cámaras frigoríficas con las que cuenta Semefo no funcionan, las puertas no cierran y además no enfrían y no han sido reparadas a pesar de que las autoridades de la Secretaría de Salud tienen conocimiento de está problemática.

Las diez cámaras frigoríficas se encuentran descompuestas. /Foto: El Sol de Acapulco

Sin embargo, desde hace tres semanas comenzó a desprender los fuertes olores a cuerpo en estado de descomposición.

Algunos cuerpos embolsados están apilados y otros en el piso de Semefo, al no caber en las cámaras frigoríficas que están inservibles.

La saturación de cuerpos y la falta de un tratamiento adecuado para su descomposición, ha generado el desprendimiento de olores fétidos que han llegado a más de 300 o hasta 400 metros de distancia donde se ubican las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Habitantes del fraccionamiento Real Acapulco, así como viviendas aledañas a las calles Sinaloa y Guerrero, denunciaron que el olor se expande en el ambiente es “insoportable” , y más cuando están en la hora de consumir sus alimentos o durmiendo.

Jorge, quien vive en el fraccionamiento Real Acapulco, dijo que su departamento se ubica a 300 metros de las instalaciones del Servicio Médico Forense y el olor a “perro muerto” les llega a todas horas.

Los fétidos olores se perciben a más de 300 metros de las instalaciones de la Fiscalía. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

“El Semefo está aquí a 200 oa 300 metros y pues me entero que al parecer al problemas con los refrigeradores, y la verdad sí que es complicado porque de repente está uno comiendo y llega el tufo y a veces dan ganas de vomitar ; está uno sentado en su sala viendo la televisión y se percibe el olor a muerto ”, Dijo.

Mariana, otra vecina que vive cerca de las instalaciones de Semefo, dijo que por las mañanas o noches es cuando desprende los fuertes olores y lo peor es cuando están comiendo o desayunando.

“Huele muy feo aquí por nuestras casas, y el olor es más fuerte en las mañana y por las noches, sobre todo cuando estamos comiendo o desayunando, es insoportable”.

Cerca de 60 cuerpos fueron trasladados al Semefo de Chilpancingo. /Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco.

Una trabajadora de un comedor económico, que se ubica afuera de las instalaciones de la Fiscalía, pidió que se lleven a otro lugar el Semefo porque los olores están ocasionados enfermedades respiratorias y han proliferado las moscas.

“ Ya hay infecciones , sacaron algunos cuerpos porque apestaban, ya tiene días no es de ahorita; se descompuso un refrigerador y ya de repente se sale el olor porque hasta algunos les hace mal ”.

A su vez, el Gobierno del Estado se comprometió a revisar la situación en la que se encuentran las unidades de los Servicios Médicos Forenses (Semefo) de Acapulco, Iguala y Chilpancingo , ante las denuncias de los propios trabajadores que aseguraron que desde hace meses las cámaras de refrigeración en Acapulco tienen problemas lo que ha ocasionado descomposición de cuerpos.

El gobierno estatal se comprometió a supervisar las instalaciones de los Semefos de Iguala, Chilpancingo y Acapulco.

“Como parte de los trabajos de evaluación y seguimiento a las diferentes áreas que corresponden a la Secretaría de Salud del Estado, se revisarán las condiciones en las que se encuentran las unidades ”, informó el Gobierno del Estado en un comunicado.

La S ecretaría de Salud realizó una visita al Semefo de Chilpancingo , con personal de la Subsecretaría de Planeación y de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades para supervisar las carencias y el funcionamiento de las cámaras de refrigeración.

Según la dependencia estatal, atenderá de inmediato su reparación de las cámaras de refrigeración para que tengan las condiciones necesarias y resolver las posibles sobrecargas existentes de cadáveres.