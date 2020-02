Insabi cubrirá tratamientos contra el cáncer de forma gratuita: Juan Antonio Ferrer

El director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, aseguró que, este nuevo sistema sí cubrirá de forma gratuita los tratamientos de cáncer en niños, jóvenes y adultos, pero ahora en su totalidad de forma gratuita sin cobros de cuotas y con medicamentos de alta calidad.

Entrevistado luego de realizar un recorrido por el Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo Beltrán Ortega" en Acapulco, el funcionario federal, reveló que, algunos medicamentos que se daban con el extinto seguro popular, las líneas de producción estaban contaminadas, por lo que no lograban el efecto adecuado en los enfermos.

“Es falso que no se vayan a cubrir los padecimientos como el cáncer, al contrario, se están expandiendo los servicios, antes el cáncer en los niños se atendía hasta los cinco años ahora será desde el nacimiento y hasta todo el periodo, no podemos cubrir los infartos hasta los 59 años, si no toda la esperanza de vida y de forma gratuita”, expresó.

Ferrer Aguilar, reconoció que hacen falta medicamentos en el área oncológica, pero dijo que la tardanza se debe a que los biológicos que fueron comprados en el extranjero son analizados de forma física, química y bacteriológica por la Cofepris, para garantizar que sean de alta calidad y den el efecto buscado en los pacientes.

“La diferencia es que ahora con el Insabi estamos haciendo las cosas bien, sin corrupción y esto es un gran avance, estamos hablando de un cambio total en el modelo de salud pública en el país, y no es fácil, nos llevará tiempo, pero nuestra meta es que al 31 de diciembre de este año estemos operando al 100 por ciento”, señaló.

Señaló que la apuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador es reforzar la atención en los 352 centros de salud de Guerrero para desahogar los hospitales y los ciudadanos sean atendidos en sus comunidades con doctores, enfermeras y medicamentos suficientes para las enfermedades básicas.

Sobre la falta de medicinas para atender el cáncer, reconoció que prevalecen algunos faltantes, pero agregó que, este sábado llegará un nuevo cargamento a la Ciudad de México y se estarán llevando a Guerrero la próxima semana para completar los tratamientos y haya efectividad en los mismos.