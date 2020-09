Innecesario el gasto para difundir el segundo informe de Adela Román: Roberto Ortega

El dispendio de recursos para difundir el segundo informe de la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, no era necesario y se hubiera echado mano de las redes sociales para atender los temas prioritarios que requiere la ciudad, como la reparación de los baches y la atención a los programas sociales, que tanto se necesitan en esta pandemia por el Covid-19.

Así lo expresó el regidor del Partido del Trabajo (PT), Roberto Ortega González, quien admitió que, se votó y se aprobó canalizar una partida para la difusión del segundo informe de gobierno de la alcaldesa Román Ocampo, pero pudo reconsiderar y poner sobre la balanza que era más urgente atender la problemática que padece el puerto de Acapulco. Estado Triángulo del Sol alcanza el 31.7 por ciento de ocupación hotelera

Recordó que para nadie es un secreto la crisis económica que se está atravesando por el cierre de empresas, negocios y la actividad turística, que se tuvo que hacer para evitar la propagación del coronavirus, por lo que el dinero que se invirtió para la colocación de los espectaculares, rótulos en camiones urbanos y gallardetes, se pudo haber utilizado en el programa de bacheo, por ejemplo.

El edil del PT, Ortega González, al referirse a las protestas, desde su particular punto de vista, en nada le sirve al ayuntamiento lanzar amenazas con aplicar todo el peso de la ley, cuando la gente no tiene de otra que exigir su derecho al trabajo y a un mejor bienestar de vida, que se derrumbó por la crisis sanitaria que todavía no termina.

Consideró que la labor del gobierno municipal será gestionar los programas sociales, para que se apoye a la población, “el problema de los contagios de coronavirus, nos regresa de nuevo al color naranja, esto tiene que preocuparnos y ocuparnos”.